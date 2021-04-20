نتيجة الأمتحانات عبر نور الألكتروني للفصل الثاني 1442 برقم الهوية فقط

نتيجة الأمتحانات عبر نظام نور الألكتروني ينتظر الجميع نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر النظام الألكتروني نور الذي توفره وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والذي يساعد جميع الفئات التعليمية في التواصل سواء من طلاب أو معلمين، كما يوفر لنا هذا النظام الألكتروني تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي القادم فهو يعد من أسس المنظمة التعليمية السعودية، وحيث يتبقى أيام قليلة على انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية بجميع صفوفها مع استمرار امتحانات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في تأدية اختبارات أخر العام عبر منصة مدرستي في مواعيدها المحددة من الساعة 12 ونصف حتى 2 ونصف ظهرا والتي تتيح لهم البث المباشر ما يعرف بالأون لاين وكذلك تأدية الامتحانات بصورة ألكترونية أيضا.

نتيجة الأمتحانات عبر نور برقم الهوية فقط

بعد إعلان وزارة التعليم السعودي عن بداية ظهور النتائج عبر نظام نور الألكتروني بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 17 رمضان والتي ينتظهرها الكثيرون للاطمئنان على نتائج أبنائهم بعد تأدية الامتحانات الأونلاين لعام1442، فسوف يتم البحث عن النتائج برقم الهوية فقط عبر حساب ولي الأمر الجديد الذي يظهر عليه النتائج النهائية ويمكنك من الحصول على بيان كامل بدرجات الطالب في جميع المواد الدراسية التي أدى اختباراتها وسوف يتم تفعيل الموقع ليعمل بصورة سريعة ومضمونة في التاريخ المحدد برقم الهوية فقط دون الحاجة إلى إدخال رقم مرور أو رقم سري.

خطوات الاستعلام عن النتيجة برقم الهوية

سوف تبدأ ظهور النتائج النهائية والحصول على شهادة درجات الطلاب بداية من الخميس المقبل ويتساءل الكثير من أولياء الأمور عن أبسط طريقة للحصول على النتائج عبر المنصة الألكترونية وسيتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

أختر تسجيل جديد واستكمل البينات المطلوبة إذا كنت مستخدم للموقع لأول مرة.

أما إذا كنت مسجل مسبقا فأضغط تسجيل دخول.

فور ظهور النتائج في موعدها المحدد سيتطلب منك إدخال رقم الهوية للحصول على بيان الدرجات.

يوفر لك نفس الرابط تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد فإذا كان لديك طفل سوف يلتحق بالمرحلة الأولى ابدأ في خطوات التسجيل الآن.