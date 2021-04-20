نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون الآن عن الموعد المخصص لصرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي خاصه بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف 1.9 مليار ريال سعودي كم عونه بمناسبه شهر رمضان الكريم لكل الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي فقد اكد احمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه من المنتظر صرف المعونة الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة.

موعد صرف مقطوعه الضمان الاجتماعي

لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن الموعد الذي سيتم فيه صرف المساعدة المقطوعة خلال شهر رمضان وقد أكدت مصادر داخل وزاره الموارد البشرية في المملكة أن الموعد النهائي لصرف المستحقات الضمان الاجتماعي لجميع الأشخاص المستحقين بهذه المساعدة سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يتم إعلان جميع أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة فور الانتهاء من دراسه بيانات كل الأشخاص المتقدمين حتى يتم إعطاء المبلغ للشخص المستحق وسوف يتم الإعلان رسميا عن ذلك عبر موقع وزاره التنمية البشرية خلال الأسبوع القادم.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يستطيع المستفيدين من الضمان الاجتماعي أن يقوم بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية التي قامت الوزارة بتوفيره لجميع الأشخاص حتى يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا وذلك عن طريق:

دخول الشخص إلى موقع وزاره التنمية الاجتماعية

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية

بعد ذلك يتم الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني الخاص بالشخص

ويكتب بعدها رمز التحقق الذي سيظهر أمامه

ثم يضغط عرض

وقد نشرت منذ قليل عدد من المواقع الإخبارية عن قيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف 1.9 مليار ريال في شهر رمضان لتكون معونة لكل مستفيدي الضمان الاجتماعي.‫