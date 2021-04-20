نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد ايداع المساعدة المقطوعة وصرف المكرمة الملكية بالمملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين السعوديين الحاصلين على دعم المنحة الخاصة بالمساعده المقطوعه التابعة لوزارة العمل السعودية، وتقدم هذه المنحة بشكل سنوي لكافة الفئات المستحقة لها، وتقدم المساعدات المقطوعة لتساعد المواطنين في الغلاء الذي نال كافة المنتجات والسلع الغذائية وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى ولرتفع عن كاهلهم عبء المعيشة، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوضح لك عزيزي القارئ كافة المعلومات المتعلقة بمنحة الضمان الاجتماعي وأهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة والفئات المستحقة للدعم ومواعيد صرفها.

الشروط الخاصة بدعم المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عدة ضوابط وشروط يجب توافرها حتى يتمكن الفرد الحصول على المساعدة المقطوعة، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أصل البلاد.

إلا يكون لديه أي سجلات تجارية.

يجب عليه أن يكون ممن يملكو الأراضي والعقارات.

الفرد المتزوج الذي لم يصل راتبة الشهرى ٨الاف ريال سعودي.

الفرد الأعزب الذي لم يصل راتبه إلى ٣ آلاف ريال سعودي.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

لكي تتمكن من معرفة مواعيد الصرف المتعلقة بالمساعدة المقطوعة من المصدر الرسمي الموثوق بها بعيدًا عن الإشاعات التي تروجها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخري، فقط اتبع ما يلي:

علي المستعلم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من هنا.

تسجيل الدخول على رابط الوزارة، وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

إدخال اسم المستفيد كاملًا.

اضغط على ايقونة استعلام.

ومنها سوف تتاح لك كافة المعلومات والبيانات التي تحتاج إلى معرفتها بالإضافة إلى معرفة مواعيد الصرف المتعلقة بمقطوعة الضمان الاجتماعي وصرف المكرمة الملكية.

تحديث اليوم الثامن من شهر رمضان الحالي لعام 1442، حيث تتوالى عمليات البحث من قبل المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية من مستفيدين المساعدة المقطوعة والمكرمة الملكية التي تصرف مكرمة معونة رمضان 2021، والتي تقدر بما يعادل 1.9 مليار ريال سعودي، والتي لم يتم إعلان صرفها بالتحديد حتى الان من قبل وزارة الموارد البشرية، ونتابع معكم من خلال موقعنا عمليات الصرف فور الإعلان عنها.