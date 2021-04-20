نتائج القبول الحرس الوطني 1442 استعلام اسماء المرشحين بالمملكة

نتائج الحرس الوطني تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين السعوديين المتقدمين لوظائف الحرس الوطني عن النتائج الخاصة بالتقييمات، وهل تم قبوله من عدمه، ومن الجدير ذكره أن وزارة الحرس الوطني أعلنت منذ قليل عن رابط يمكن للجميع الاستعلام عن النتائج من الدخول خلاله، ومن خلال هذا الرابط سوف يتم كشف أسماء الأفراد الذين تم قبولهم في الوظائف، وقد بلغ عدد المقبولين ٢٩ فرد فقط، وتلك الوظائف تم الإعلان عنها بداية من شهر ديسمبر للعام المنقضي ٢٠٢٠، وتقدم إليه العديد من خريجي الجامعات من الشباب والفتيات.

نتائج وظائف الحرس الوطني

من خلال موقعنا الموقر نوضح لكم كافة المعلومات الخاصة بنتائج وظائف الحرس الوطني التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، كما سنوفر لكم طريقة الحصول على الرابط الخاص بالنتائج بالإضافة إلى طريقة الاستعلام للحصول على النتائج لعام ١٤٤٢ الخاصة ببند الصيانة.

إعلان ظهور نتائج “اسماء” المقبولين في الحرس الوطني 1442

يوم الأحد الماضي من أبريل ٢٠٢١ الموافق ٦ من شهر رمضان ١٤٤٢ صرحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل، وتقدم فيها للعديد من المواطنين وتلك الوظائف التي سيتم إعلان نتائج المقبولين فيها تقع تحت بند الصيانة والتشغيل، ومن خلال الرابط الذي وفرت الوزارة يمكنك معرفة أسماء المقبولين في الوظائف.

رابط استعلام نتائج اسماء المقبولين والمرشحين في الحرس الوطني 1442

من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني جدارة من هنا يمكنك الحصول على نتائج وظائف الحرس الوطني السعودي، يمكن تسجيل الدخول على الرابط وإدخال اسم المستعلم عنه ومنها ستكون النتيجة متاحة أمامك، وفي النهاية نتمنى دوام التوفيق لكافة الأفراد المتقدمين للحصول على تلك الوظائف بوزارة الحرس الوطني السعودي.