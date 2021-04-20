المكرمة الملكية 1442 أوامر ملكية بصرف معونة رمضان وزارة الموارد البشرية الإيداع خلال ساعات

صرف المكرمة الملكية 1442، من الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالسعودية، خاصةً بعد صرف راتب الضمان أبريل 1442، حيث يقوم الملك سلمان بإصدار أوامره بصرفها خلال شهر رمضان من كل عام، حرصاً من جلالته على تخفيف العبء عن الآسر ذات الدخل الضعيف، لتوفير المستلزمات الخاصة بهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ومنذ قليل أصدر سمو خادم الحرمين الشريفين، الأمر الملكي بصرف معونة رمضان 1442، والتي يقدر إجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه 1,9 مليار ريال سعودي.

موعد صرف معونة رمضان 1442

عقب إعلان خبر صرف معونة رمضان 1442 لمستفيدي الضمان، بدأ البحث عن موعد صرف المكرمة الملكية وطريقة الاستعلام الإلكتروني عنها، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم التفاصيل، حيث تعمل حالياً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديد المستفيدين من المكرمة، وخلال ساعات سيكون المبالغ المقررة لكل مستفيد قد تم إيداعها، على أن يتم إرسال رسالة نصية على الجوال للمستفيد من البنك الذي يتم الصرف منه، لتحديد موعد الصرف من ماكينات الصراف الآلي.

الاستعلام عن مكرمة رمضان 1442

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa“.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للخدمات الاجتماعية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هي وزارة خدمية تعمل على تقديم عدد من الخدمات للمواطن السعودي، منها الإشراف والمتابعة للجهات الحكومية لتنظيم العمل والعمال، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص في توفير فرص عمل لمختلف التخصصات، كما تقدم برامج دعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مثل المساعدة المقطوعة، بالإضافة لبرامج تدريبية مؤهلة للتعيين، مثل برنامج فني رعاية مرضي بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتهدف الوزارة لرفع كفاءة القوي العاملة وتنمية مهارات العمال، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن والعمل على توطين مختلف التخصصات.