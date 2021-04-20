صرف معونة شهر رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم بشروط

صرف معونة شهر رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم بعد إصدار القرار الملكي من سمو خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في صباح اليوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان الكريم والذي يوافق 20 إبريل 2021، تلك المعونة التى تصرف سنوية لكل من مستحقي معاش الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

صرف معونة شهر رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم

تعد معونة شهر رمضان الكريم أو كما يطلق عليها مكرمة خادم الحرمين الشريفين من الاعانات المالية التي تساهم بشكل مقبول في متطلبات الشهر الكريم، لذا يعد انتظارها من أمر يشغل بال الملايين من هؤلاء الفئات التي تستحق الدعم المالي والذين يعانون من مرارة الغلاء المعيشي، لذا يقدم خادم الحرمين الشريفين هذه المكرمة الملكية كل عام نظرا لشعوره بهذه الفئات وليس هذا فقط بل يوجه خادم الحرمين بصرف المساعدات المقطوعة لمحدودي الدخل والحالات الخاصة، ويذكر أن خادم الحرمين تبرع منذ ايام قليله إلي منصة إحسان الخيرية باكثر من 20 مليون ريال سعودي توجيها إلي هذه الفئات الفقيرة أو الأشد حاجة إلي وجود المال سواء لحصول المواطن على قرض لم يتمكن من إستكمال سداد اقساطه فدخل بسببه السجن، فيساهم هذا التبرع في خروجه أو الفئات التي تمر بظروف استثنائية مثل الأرامل أو المطلقات أو اليتامى أو ما دون ذلك من الفئات المستحقة للدعم.

شروط الحصول على مكرمة الضمان الإجتماعي

يعد ابرز الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن استحقاق معونة خادم الحرمين الشريفين هي أن يكون المواطن ينتمي إلي الجنسية السعودية فيما عدا زوجات التي تزوجن من رجال سعوديين، كما يجب أن يكون المستحق من مستفيدي الضمان الإجتماعي.

وصلنا إلي الختام في شرح مقالنا هذا عن صرف معونة شهر رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم.