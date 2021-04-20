منصة إحسان الخيرية وخطوات التسجيل وكيفية طلب المساعدة من منصة إحسان

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية، تقدم منصة إحسان الخيرية العديد من الخدمات مثل تسديد الديون للمحتاجين والمواطنين العاملين والعمل على الإفراج عنهم ورد حريتهم، بالإضافة إلى أنها تقوم بأعمال أخرى تعمل على رد المسجونين إلى أسرهم وتكفل الأيتام والأمهات وترميم المنازل لذلك سوف نتعرف على خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية وخطوات الحصول على معونة من أجل التمتع بخدمات المنصة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية

يمكن التسجيل على منصة إحسان والاستفادة من الأعمال التي تقدمها عن طريق الخطوات الآتية:

ابدأ في تسجيل الدخول إلى نظام ابشر.

استمر في كتابة اسم المستخدم والتأكيد على إرسال كلمة المرور من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول إلي النظام.

اضغط على خيار خدماتي والتي توجد في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية.

اعمل على اختيار خدمة ابشر فرجت.

استمر في إدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل الحصول على المساعدة.

ما هي منصة إحسان الخيرية؟

منصة إحسان هي منظمة خيرية متكاملة تعمل بالاتفاق مع كل من القطاعات الخاصة والحكومية كما أنها تدعم من قبل رجال الأعمال وفاعلي الخير وذلك من أجل تحقيق وتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين مثل الأيتام واللاجئين .

كما أنها تقدم خدمة سداد الديون عن الغارمين والمرضى والأرامل والمطلقات وغيرهم كثير من أشخاص تحتاج للمساعدة.

وذكر أيضا أن بعض الجهات الحكومية تقوم بالمراجعة والإشراف على خدمات منصة إحسان الخيرية.

أهداف وطبيعة منصة إحسان الخيرية

قد توفر منصة إحسان بوابة للتبرع لمن يردي ان تبرع للمحتاجين .

وقد بلغ مبلغ التبرع حوالى 250 ألف ريال سعودي بعد أن تم التحويل إلى منصة إحسان الخيرية .

وإن ولي العهد قد تبرع بمبلغ 10 ألف ريال سعودي وذلك من اجل دعم الحدث الوطني الخيري .

خطوات التبرع لسداد ديون المساجين

من أول الخطوات التي يتم اتباعها هي زيارة المنصة والضغط على خيار الإدارة العامة للسجن، ومن ثم تتبع الخطوات الأتية: