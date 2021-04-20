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عمر شويل - جدة منصة احسان وطريقة انشاء حساب جديد والفئات المستفيدة من الدعم الخيري 1442هـ ، منصة إحسان هى منصة رسمية وموثوقة تم إطلاقها في 20/3/2021 في حضور الكثير من رجال الأعمال، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تنمية العمل الخيري، وتقع تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا )، وعدة لجان رسمية أخرى، وقد تم تأسيسها بناءً على الأمر السامي.
منصة احسان وطريقة انشاء حساب جديد والفئات المستفيدة من الدعم الخيري 1442هـ
تهدف المنصة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء، والكثير من الأعمال الخيرية الأخرى، فهى تعمل على تمكين القطاع الغير الربحي والتنموي وتوسيع أثره، والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعزيز نفعها، و تفعيل دور المسئولية الإجتماعية في القطاع الخاص، مما أدى ٱلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع.
خطوات تسجيل الدخول على منصة إحسان الخيرية بالسعودية 2021
يمكنك التسجيل في منصة احسان للدعم الخيري كمستفيد جديد من خلال اتباع بعض الخطوات الآتية
- الدخول على موقع منصة احسان الالكتروني.
- ادخال البيانات المطلوبة ( الاسم، البريد الالكتروني، رقم الهاتف الجوال، رمز التحقق ).
- الضغط على أيقونة انشاء حساب جديد.
التبرع بالرسائل القصيرة SMS والرقم المجاني
تستطيع تقديم العمل الخيري داخل المنصة من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS للتبرع على رقم 5005 وذلك من خلال ما يلي
- للتبرع ب 10 ريال لمرة واحدة ارسل 10 لـ 5005.
- للتبرع ب 20 ريال لمرة واحدة ارسل 20 لـ 5005.
- للتبرع ب 30 ريال لمرة واحدة ارسل 30 لـ 5005.
وذلك للمساهمة للحملة الوطنية للدعم الخيري، ويمكنك أيضًا التبرع عن طريق الرقم المجاني 8001247000
الفئات المستفيدة من منصة احسان للدعم الخيري 1442هـ
تقدم منصة احسان العديد من الخدمات التى توفر الحياة المعيشية الكريمة لبعض فئات المجتمع، حيث تحديد الفئات المستفيدة من هذه الخدمة كمساهمة في تخفيف العبء على الكثيرين، ومن هذه الفئات المستفيدة مايلي
- المرضى المحتاجون للعمليات الجراحية العاجلة.
- جلسات الغسيل الكلوي للمحتاجين.
- الأيتام ومرضى السرطان وذوو الإعاقات وتأهيلهم بطريقة مناسبة.
- توفير مياه الشرب للأماكن البعيدة.
- دعم الأسر الأشد احتياجًا للأجهزة الكهربائية والمنزلية.
- المطلقات والأرامل والأطفال المصابون بأمراض طفولية.
- بناء وترميم منازل الأسر الأشد احتياجًا.
- رعاية الأسر المتعسرة صحيًّا، مع توفير المنتجات الغذائية للمحتاجين.
- سداد الديون المستحقة على السجناء المحبوسين على قضايا مالية.
مزايا منصة احسان للدعم الخيري 1442هـ
تتميز منصة احسان بعدة ميزات لمساعد المحتاجين والفقراء، لتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخمسين في العطاء بلا حدود، ومن هذه المميزات ما يلي
- تتعدد وسائل التبرع من خلالها لتقديم الدعم الخيري للمحتاجين.
- تتميز المنصة بالموثوقية والشفافية والنزاهة.
- توفير وسائل دفع آمنة وفعالة.
- تسهل على المتبرع دفع الزكاة لمستحقيها.
- توفير الدعم الخيري للحالات الأشد احتياجًا.
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