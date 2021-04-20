نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جود للإسكان وتوفير سكن للأسر المحتاجة طوال شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة جود للإسكان من أهم المنصات الحكومية التي تقدم مشاريع للأشخاص المستفيدين، حيث تعمل على توفير سكن لأي أسرة محتاجة طوال شهر رمضان المبارك، حيث تتنافس الخدمات من قبل المؤسسات الحكومية لخدمة الأشخاص المحتاجة ومن أهمهم منصة جود للإسكان، وذلك خلال 6 أيام فقط وفرت ل 100 أسرة تسكن منزلها عبر جود الإسكان، في ظل المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة للمحتاجين فقد احتفلت منصة جود الإسكان بتوفيرها 100 مسكن للأسر المحتاجة خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك تتويجًا للدعم الكبير الذي تحظى به المنصة من قبل القيادة الرشيدة ومن كافة القطاعات والمواطنين، الذين يساهمون بشكل فاعل في تقديم الدعم عبر المنصة خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.

أهمية منصة جود الإسكان:

ومن الجدير بالذكر أن منصة جود للإسكان تم إنشاءها منذ عامين سابقين، فمنذ لحظة الإنشاء وهي تسعى إلى توفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الأسر المحتاجة من خلال تقديم المساعدة، فقد سجلت المنصة حضوراً فاعلاً تشهد له الأوقات، بالإضافة إلى ما قامت به من تبرعات من خلال المساهمات بمختلف المؤسسات، حيث تجاوزت المبالغ المقدمة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفادت منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، منها 100 أسرة حصلت على منازل خلال الأيام الست الأولى من شهر رمضان الجاري، ويأتي هذا الإنجاز خلال فترة قصيرة ثمرة للشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات في العمل الخيري والتنموي، والتي تظهر نموذجًا وطنيًا في خدمة المجتمع وأفراده، ذلك بفضل آليات العمل الإلكتروني المبتكرة داخل المنصة لتوجيه الدعم لمستحقيه ضمن نموذج عمل مبتكر وأنشطة متنوعة تسهل المساهمات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.

فايز المالكي يتفاعل مع منصة جود:

وأشاد الكثير من وجهاء المجتمع بالمنصة ومنهم الفنان القدير فايز المالكي، حيث تفاعل عدد من المغردون في “تويتر” مع إعلان المنصة عن نجاحها في بلوغ هذا الرقم، حيث كتب الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه: “100 منزل لـ100 أسرة في جميع مناطق المملكة من جود الإسكان، شكرًا لمعالي الوزير ماجد الحقيل، شكرًا لكل العاملين في منصة جود، شكرًا لكل أهل الخير، نسأل الله القبول”، وأسهمت شراكة ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: (القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي)، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجًا في المملكة، كما ترجمت جزءًا من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

مؤسسة الإسكان التنموي:

ونذكر من خلال هذا المقال أن منصة جود الإسكان من أهم المؤسسات الحكومية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان السعودي، حيث تقدم وزارة الإسكان العديد من المبادرات التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفرادًا ومنظمات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية وتعمل على خدمة المحتاجين وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم وتوفير المسكن المناسب لهم.