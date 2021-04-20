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منار علي – الأحساء
القرآن الكريم هو أسمى العلوم وأفضل الكتب السماوية ، نزل في شهر رمضان جملةً واحدة ليكون للعالمين هداية ورحمة وفيه أنزل الله -عزّ وجلّ- شريعته وحُكمه التامّ الكامل؛ ليتّخذه النّاس شِرعةً ومنهاج حياة .
وتقوم جمعية تَعلَّم لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء بدور رائد وكبير في مجال تعليم القرآن الكريم وعلومه من خلال برامجها المتميزة العديدة ، وهي المدارس الشرعية الرجالية والنسائية والحلقات القرآنية ومعاهد التدريب ومعاهد إعداد المعلمات الذي جعلت من الجمعية علمًا بارزًا في مجال تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية .
وفي يوم الاثنين السابع من شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ ، زارت أسرة هيئة الصحفيين بالأحساء جمعية تَعلَّم واستمعوا إلى شرح واف عن الجمعية من رئيس الهيئة الإشرافية للجمعية الشيخ د.خالد بن جاسم البريكان والمدير التنفيذي أ. عارف بن عبدالعزيز الحمام ، وتخلل تلك الزيارة عرض لأهم برامج الجمعية وما تقدمه للمجتمع بجميع فئاته العمرية والنوعية والتي تميزت بها الجمعية بعون من الله عز وجل وبتكاتف منسوبيها لأداء رسالتهم السامية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية تَعلّم تستقبل هيئة الصحفيين بالأحساء السعوديين بمقرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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