لينك التسجيل في منصة احسان الخيرية لتسديد الديون ehsan.sa وفرجت لمساعدة المطلقات

التسجيل في منصة احسان الخيرية لتسديد ديون المواطنين اصبح مسار اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من منصة احسان في تسجيل ديونهم، و عمل مشروع لبناء مستقبلهم، منه حيث تعتبر منصة احسان احد منصات الخير الذي تم إنشاءها بقرار من خادم الحرمين وكان أول المتبرعين فيها بمبلغ 20 مليون ريال كم تبرع ولي العهد محمد بن سلمان بمبلغ 10 مليون ريال لمنصة احسان

التسجيل في منصة احسان الخيرية

أتاحت منصة احسان رابط إلكتروني ليتم التسجيل في المنصة والاستفادة من الخدمات والتبرعات التي تقدمها منصة الإحسان الخيرية ويتم عبر الموقع الإلكتروني إنشاء حساب خاص للمستفيدين لي يعرضون مشاكلهم ومدى احتياجهم لأموال حتى يتم ارسال تبرعات اليهم مع ارفاق مستندات تثبت استحقاقها للأموال من عدمها:

الشخص المستفيد يدخل رابط منصة احسان الخيرية

ثم اضغط على تسجيل التي توجد في اعلي الصفحة علي اليسار

ويضغط إنشاء حساب حيث يكتب الاسم والبريد الإلكتروني

ويسجل رقم الجوال الخاص به

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق الذي يوجد أمامه

ويضغط على إنشاء حساب

بعد أن بعد ذلك سوف يتفعل الحساب عبر البريد الإلكتروني الذي قام بإدخاله ثم يقوم الاستفادة من خدمات الموقع عن طريق تسجيل دخول للحساب الذي قام بإنشائها ويستعرض الخدمات المتواجدة

مزايا منصة احسان الخيرية

تتميز منصة الإحسان الخيرية عن غيرها من المنصات والخدمات بانه: