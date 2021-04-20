نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات جينيسيس G80 موديل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفى العديد من متابعي سوق السيارات بما تم الكشف عنه من عروض تقسيط السيارات جينيسيس G80 موديل 2021 الجديدة كليًا التي تأتي ضمن فئة السيارات الفارهة التي تنتجها شركة جينيسيس الكورية بتاريخها الطويل من الرفاهية والأمان والثبات على الطريق والقدرات العالية مع الكفاءة في استهلاك الوقود تلك الكفاءة التي تتميز بها السيارات الكورية بوجه عام وسيارات جينيسيس 2021 على وجه الخصوص.

مواصفات جينيسيس G80 موديل 2021

تأتي السيارة جينيسيس G80 موديل 2021 مع مزيج من تكنولوجيا السلامة المتطورة ومجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والتصميم الأنيق والديناميكي وذلك في 3 طرازات مختلفة كما يلي:

جينيسيس G80 بريمير.

جينيسيس G80 بريستيج.

جينيسيس G80 بلاتينيوم.

مع مواصفات متشابهة في كل الموديلات تقريبًا وباختلافات بسيطة سوف نفصلها في السطور التالية.

مواصفات محرك جينيسيس G80 موديل 2021

تأتي جينيسيس G80 بمحرك ذي كامات علوية مزدوجة مع منظومة مزدوجة لتغير الصمامات بصورة مستمرة:

سعة المحرك : 3.8 لتر يعمل بنظام الحقن المباشر للبنزين (GDI).

نقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات.

نظام مانع اهتزازات عالي الجودة يعمل بنظام منع غلق المكابح (S/ABS.

نظام التوجيه المدار بالموتور (MDPS).

نوع المحرك : V6 توين تيربو

خزان الوقود سعة 77 لترا.

الحد الأقصى للقوة الحصانية: 315 حصانًا.

وسائل السلامة في جينيسيس G80 موديل 2021

جينيسيس G80 موديل 2021 سيارة عنوانها السلامة والأمان على الطريق حيث تأتي مزودة بالمزايا التالية:

التعليق الأمامي / الخلفي: تعليق متعدد الوصلات. 9 وسادات هوائية للسائق والراكب الأمامي. هوائي مراقبة ضغط الإطار (TPMS) . التحكم الإلكتروني في نظام التعليق (ESC). الكشف عن البقع العمياء (BAS) . نظام مساعدة بدء صعود المطلع (HAC) . نظام التحكم في اتزان المركبة (VSM).

سعر جينيسيس G80 موديل 2021

سعر جينيسيس G80 موديل 2021 يصل إلى 237 ألف ريال.

سعر جينيسيس G80 موديل 2021 يصل إلى 273 ألف ريال.

عروض تقسيط السيارات جينيسيس G80 موديل 2021

تنقسم عروض تقسيط السيارات جينيسيس G80 موديل 2021 إلى نوعين :

النوع الأول التمويل بالمرابحة : من خلال الحصول على قرض السيارة من أحد البنوك ويتم إضافة قيمة المعدل السنوي إلى ثمن السيارة ويتم تقسيط الثمن على أقساط شهرية.

النوع الثاني التأجير التمويلي : من خلال سداد دفعات شهرية للبنك دون تحميل السعر معدل الفائدة السنوي على السعر ويتم سداد دفعة كبيرة في نهاية التمويل.

جينيسيس G80 موديل 2022

ومؤخرًا كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن إدخال بعض التحسينات في جينيسيس G80 موديل 2022 حيث تم تزويد السيارة بمحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن في المتر مع قدرة حصانية تصل إلى 365 حصانًا فيما أشارت الشركة إلى أن الشحنة الواحدة تكفي حتى 500 كم بينما تستطيع هذه السيارة بلوغ سرعة 100 كم في الساعة من وضع الثبات في غضون 5 ثوان.