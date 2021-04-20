صرف حساب المواطن الدفعة 42 شهر مايو 2021 م في شهر رمضان قبل عيد الفطر

صرف حساب المواطن الدفعة 42 شهر مايو 2021 ، والتي يتم صرفها كل شهر ميلادي يوم 10، بشكل دوري إلا في حال وافق يوم 10 في الشهر الميلادي، أحد العطلات الرسمية، فيتم تأجيل صرف حساب مواطن، قبلها بيوم أو بعدها بيوم وفق ما يراه المسؤولين عن حساب مواطن، بالمملكة العربية السعودية، وقد حدث ذلك بالفعل في الدفعة 41 من حساب مواطن والتي تم إيداع الدفعة وصرفها، بعد يوم 11 من شهر إبريل، ويرجع ذلك لكون يوم 10 وافق يوم جمعة، وهو يوم عطلة رسمية بالمملكة، والجدير بالعلم أيضًا أن برنامج حساب مواطن الدفعة 42، من المقرر صرفه قبل عيد الفطر المبارك 1442هـ، يوم 10 من شهر مايو2021م، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك 1442هـ بمشيئة الله.

صرف حساب المواطن الدفعة 42 شهر مايو 2021

وكما ذكرنا سابقًا عن الدفعة 42 حساب المواطن بالسعودية رمضان 1442، أن موعد صرفها سيوافق 28 رمضان الحالي 1442هـ، الموافق يوم الثلاثاء 10 من شهر مايو 2021م، أي قبل موعد عيد الفطر المبارك 1442هـ، وهو ما يساعد المستفيدين من حساب مواطن، مستحقي الدعم على توفير احتياجاتهم الشخصية، قبل حلول العيد، وهو يعد الهدف الأساسي من تدشين برنامج حساب المواطن بالمملكة، حيث تيسير الحال للمواطن السعودي متوسط الدخل، ومنخفض الدخل، لتوفير حياة كريمة له، وتخفيف الأعباء عن طريق دفع هذا المبلغ المادي لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم من مأكل ومسكن ومشرب، والكثير من احتياجات الحياة اليومية، وفق رؤية المملكة 2030م.

كيفية تغيير الآيبان بحساب المواطن

وعن معرفة كيفية تغيير آلية الحساب البنكي الآيبان، في برنامج حساب المواطن وفق أن بإمكان المستفيد من الدعم تغيير الحساب البنكي الذي يتلقى عليه الدعم، ولكن بشرط أن يكون الطلب باسم المتقدم المستفيد، وبناء عليه سوف يتم صرف حساب المواطن، في حال كان مقدم الطلب مستحق للدعم وفق الآيبان القديم، حتى يتم التحقق من الآيبان الجديد.

شروط أهلية برنامج حساب المواطن 1442هـ

وعن شروط استحقاق دعم حساب مواطن، وفق مستجدات حساب المواطن 1442هـ، نذكرها كالتالي: