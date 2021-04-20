إيداع المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي مقيد تحت دراسة وزارة الموارد البشرية

إيداع المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الأمور التي ينتظرها الكثير من المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب صرف مبالغ المساعدات المقطوعة ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لصرفها لهم لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية في حالة دراسة ومراجعة لكي يتم أختيار أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة بالمملكة ويخضع الأختيار إلى توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ويتوقع الكثير بعد صرف مكرمة الملكية سوف يتم صرف المساعدات المقطوعة ولكن سوف نخبركم بالموعد عند الإعلان عنه من خلال وزارة الموارد البشرية ويمكن الآن الاستعلام على أخبار الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة في المملكة عن طريق رابط الاستعلام عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة ومعرفة أسماء المستفيدين في حالة الإعلان عنها في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة عام 1442

شروط طلب صرف المساعدات المقطوعة بالمملكة

يحتاج أختيار أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية إلى توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة والشروط الواجبة للموافقة على طلب صرف المساعدات المقطوعة كما يلي

لابد أن يكون المتقدم يحمل الهوية الوطنية السعودية وحاصل على الجنسية السعودية

يجب أن يكون المتقدم عمره من 35 عام فأكثر من ذلك والتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية

يشترط أن يكون المتقدم لطلب صرف المساعدات المقطوعة لا يمتلك سجلات تجارية أو أراضي أو عقارات داخل المملكة

تصرف المقطوعة لمن يمتلك الشروط ويطبق ذلك على مستفيدي الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة وكذلك الأيتام والفقراء ومحدودي الدخل الشهري والمطلقات والأرامل في السعودية عام 1442

يجب أن لا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم عن ثلاثة ألف ريال سعودي لدى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة

رابط الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني لدى وزارة الموارد البشرية