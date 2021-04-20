نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معونة رمضان المكرمة الملكية 1442 بقرار من الملك سلمان وأسماء المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المكرمة الملكية 1442 الملكية 1442، وذلك بعد صدور أوامر من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف 1.9 مليار ريال سعودي، في حساب المعونة لعام 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستحقي المكرمة الملكية، وصرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي بتوجيه الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لدعمه غير المحدود للأسر الفقيرة والمستحقة للضمان الاجتماعي، فقد أصدر جلالته أوامر ملكية بصرف معونة رمضان “المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442، تلبية من جلالته لنداء هذه الأسر الفقيرة وترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، والعمل على توفير الاحتياجات المعيشية الضروري في الشهر الكريم.

موعد صرف المكرمة الملكية 1442

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهندس أحمد الراجحي، أنه سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة العمل على صرف المكرمة للمستحقين، وأن الأوامر الملكية بسرعة صرف المكرمة جاري العمل عليها بشكل سريع، وأن الوزارة سوف تقوم على الفور باتخاذ كافة الخطوات وللازمة لسرعة الانتهاء من عمل كشوف المستحقين للمكرمة استعداداً لإتمام الصرف، وفيما يلي نستعرض آلية الصرف ومن هم الفئات المستحقة للمكرمة الملكية.

آلية صرف معونة رمضان الملكية

في الساعات القليلة القادمة سوف تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي كافة التفاصيل الخاصة بآلية صرف معونة رمضان لعام 1442 هجرياً، ومن المتوقع أن يتم عملية الإيداع بنفس طريقة الإيداع المعتادة، وهي إيداع المبلغ المستحق في حساب المستفيدين مباشرةً، ولذلك يجب على كل مستحق للمعونة، مراجعة حسابه البنكي وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومراجعة رقم الأيبان الخاص بالمستفيد وكذلك تحديث بيانات حسابه البنكي.

موعد صرف معونة رمضان وقيمة المساعدة

تم تحديد موعد صرف المكرمة الملكية عن شهر رمضان الكريم 1442 هجرياً، في الثامن عشر من شهر رمضان الكريم وحتى نهاية الشهر وبداية شهر شوال، وتم تحديد المبلغ المخصص حيث يأخذ العائل 1000 ريال سعودي و500 ريال سعودي للتابع.