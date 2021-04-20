نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إيقاف الخدمات وأنواعها وطريقة آلإلغاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن إيقاف الخدمات يعد من اهم القرارات آلتي أصدرتها الحكومة بشان ألتأخير في سداد الديون للدائن من قبل المدين وعدم الوفاء بالدين الخاص به، حيث جاء أيقاف الخدمات الحكومية عن الكثير من المواطنين المدينين قي سداد يونهم بالحرمان من الخدمات الحكومية وليست ألأساسية والضرورية لااجبار الأشخاص بالوفاء بالحقوق وتسديد الديون في مواعيدها، كما أن تعد إيفاق الخدمات أجراء يصدر بأمر آو قرار قضائي لإيفاء بتسديد الديون للدائن، وقد عملت الحكومة السعودية أن لا يشمل الإيقاف الخدامات الأساسية كالتعليم ولعمل وغيرها.

ويعتبر قرار الحكومة السعودية بإيقاف خدمات المواطنين المتراكم عليهم ديون، ليس فكرة جديدة، ولكنها منتشرة بشكل كبير في كافة أنحاء العالم حيث تعمل هذه الفكرة على تشجيع المواطنين للاهتمام بسداد ديونهم للدولة وعدم التكاسل أو التهرب من ذلك، ويؤثر ذلك في حركة الترقيات التي يمنع منها الشخص الذي تم إيقاف الخدمات الحكومية عنه، وكذلك يتم منع العلاوات التي يستحقها.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات

اعلنت وزارة العدل الاستعلام عن أيقاف الخدمات من خلال البوابة ألإلكترونية كالأتي :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة العدل . يتم التسجيل بالموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الإقامة أو رقم الهوية. بعد ذلك الضغط على قائمة الخدمات . الضغط بعد ذلك على خدمات المحاكم. ظهور عدد من الاختيارات يتم اختيار خدمة الاستعلام عن تنفيذ طلب برقم الهوية . الضغط على خانة بدء الاستخدام ثم ادخل بالخانة الخالية رقم الهوية أو ألأقامه. ملي الخانة التالية بالتاريخ هجريا وميلاديا وإدخال رمز التحقق. أخيرا في الصفحة التالية يتم معرفة إيقاف الخدمات أو لا.

أنواع إيقاف الخدمات

النوع القضائي : ويشمل القرار الصادر من المحكمة القضائية قي حق المديون والزأمة بدفع الديون للدائن أمام القضاء.

النوع ألإداري : ويشمل إيقاف الخدمات عن بعض المديونين من قبل الجهات التنفيذية.

خدمات يشملها الإيقاف

خدمات جواز السفر ورخص سير المركبات ورخصة القيادة وبطاقة الهوية الوطنية

كما أن تم إيقاف كل هذه الخدمات في جميع المصالح الحكومية المتخصصة في المرور والجوازات والأحوال المدنية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات التابعة لهم ويمكن الاعتراض على ذلك الإيقاف،كما أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على جميع الحقوق المادية لدى الغير.

خدمات لا يشملها الإيقاف

الخدمات أساسية كالتعليم والعمل . الحجز على المرتب الشهرى بالكامل و يسمح بان يقبض ثلثي راتبة شهريا. حصوله على نصف راتبة في قضايا النفقة. الحجز على الممتلكات الشخصية كالمنزل والسيارة. الخدمات الخاصة بالصحة ومن يعولهم.

شروط أيقاف الخدمات 1442

يجب أن يكون قرار إيقاف الخدمات الحكومية للمواطن أو المقيم صادراً بأمر قضائي وإداري من لمحاكم المملكة. أن يكون لا يشمل قرار إيقاف الخدمات الخدمات الصحية أو العلاج أو خدمات العمل وخدمات التعليم خدمة استخراج الأوراق الحكومية . لا يتم محاسبة المرأة الحامل بإيقاف الخدمات ألا بعد مرور عامين كحد ادني على ولادتها. يتم فرض إيقاف الخدمات الحكومية عن الشخص المخالف دون تطبيق أي جزاء على التابعين له أو المساس بهم بأي ضرر. يحق للمواطن المخالف الحصول على كافة حقوقه كاملة من برنامج حقوق المواطن وبدل غلاء المعيشة وغيرها من المساعدات. لا يشمل قرار إيقاف الخدمات الحجز على شقة أو سيارة المخالف أو عائلته. ينطبق القرار على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة.

معرفة سبب إيقاف خدماتي عبر أبشر

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

اختيار أبشر أفراد.

ثمّ إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

كتابة الرمز المرئي بطريقة صحيحة.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

اختيار خانة الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على خانة الاستعلامات عن التعاميم.

إدخال السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها ولتأكد من صحة البيانات.والنقر على خانة استمرار.

ظهور التفاصيل المتعلقة بإيقاف الخدمة.

طريقة إلغاء إيقاف الخدمات

الدخول إلى البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل ناجز.

تسجيل الدخول والضغط على أيقونة خدمة إيقاف التنفيذ.

الضغط على اختيار استعراض الطلبات وبعد ذلك على الطالبات المحالة ثم أجراء الطلب.

بعد ذلك اختيار طالبات أجزاء من الدائرة.

ثم اختيار من القائمة المعروضة خدمة طلب أصدار قرار رفع الخدمة.

والجدير بالذكر أن الجهات العليا قامت بالعمل على ضرورة الإيقاف للخدمات وذلك بناءا على سند نظامي خاص أو أمر قضائي، حيث انه لا يتم الإيقاف لتلك الخدمات سواء كان يتصل للتبليغ أو يتصل بالطلب للحضور وذلك يكون بعد استنفاذ جميع الوسائل التي تكون ممكنة ومتوفرة للتبليغ من يريد الإيقاف لخدماته حيث أنه لابد من توافر سبب للإيقاف.

والجدير بالذكر انه يتم حرمان المديون من بعض الخدمات الإيقاف باستثناء الخدمات الإلكترونية حيث تم إدخال تعديل في هذا القرار ينص بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية وهذه الخدمات مثل: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إدارة الجوازات، إدارة الأحوال المدنية، إدارة المرور، كما يوجد العديد من الاستعلامات الخاصة بإيقاف الخدمة مثل معرفة درجات وشروط أيقاف الخدمات وغيرة من الاستعلامات التي تهم المواطن والمقيم بالمملكة.