نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك الرياض الشخصي إعادة التمويل الشخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات في المقال التالي
تمويل بنك الرياض الشخصي، يعتبر بنك الرياض واحد من أهم واكبر البنوك فى المملكة العربية السعودية، حيث يمنحك بنك الرياض تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع تسهيل عديدة في السداد، ونحن من خلال هذا التقرير نتعرف معا على التمويل الشخصي من بنك الرياض وبرامج القروض.
التمويل الشخصي من بنك الرياض
فقد يحتاج الكثيرين منا إلى مال وسيولة إضافية فوق راتبه لشراء عدة اغراض سواء للمنزل أول دفع نفقات المدارس لأولاده او غيرها، ومن هنا نجد البعض يلجأ لمعرفة أفضل تمويل شخصي من بنك الرياض، حيث يقدم بنك الرياض عدة حلول للقروض بجاتب مميزات على التمويل الشخصي.
أفضل مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض
- يتميز بنك الرياض أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يمنحك بنك الرياض هامش ربح تنافسي.
- يقدم بنك الرياض سهولة في إجراءات التمويل.
- يتيح بنك الرياض لعملائه مدة تمويل تصل إلى 48 شهرًا.
- يسمح بنك الرياض ان يصل مبلغ التمويل إلى 300,000 ريال.
- وفي حالة الوفاة يقوم بنك الرياض بإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة.
شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض
وفيما يخص شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض تأتي على النحو التالي
- اولا يستوجب ان يكون عمر المتقدم على تمويل بنك الرياض ألّا يقل عن 18 عامًا.
- يمنح بنك الرياض التمويل بدون تحويل راتب لموظفي البنوك فقط.
- في حال التقديم على طلب التمويل يجب ألّا أن تكون فترة العمل قد تجاوزت العام.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم 10,000 ريال سعودي.
- يجب أن ألّا تزيد التزامات العميل لدى بنك الرياض من إجمالي الراتب عن 33%.
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