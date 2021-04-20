نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق “تنقل” لخدمة المعتمرين تيسير حجز عربات التنقل في الحرم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت الإدارة المختصة لشئون الحرم المكي عن إتاحة تطبيق تنقل لخدمة المعتمرين وذلك لتيسير عملية حجز عربات النقل الكهربائية والعادية داخل الحرم، وذلك لمنع التكدس علي شباك حجز التذكرة لمنع تزاحم حجاج بيت الله الحرام للحفاظ علي الأرواح ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ويمكن لزوار بيت الرحمان تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات البرمجية علي الهاتف الجوال وتقديم طلب حجز للعربات وتحديد نوعها اما عادية أو كهربائية.

خدمات المعتمرين 1442 تطبيق تنقل

عملت شئون المسجد النبوي والحرم المكي هذا العام 1442 علي إتخاذ العديد من التدابير والإجراءات بعد فتح فرص الحج والعمرة لهذا العام، خاصة إن العام الماضي تم إلغاء كافة الزيارات نتيجة تفشي وباء الكورونا، وتقدم الإدارة العديد من الخدمات للمعتمرين ومنها تطبيق تنقل للاجهزة الذكية، ويتم من خلالة حجز عربة تنقل لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب القدرات الحركية والذهنية الخاصة، ويتم دفع رسوم الحجز إم بعد الاستلام أو عن طريق الحساب الشخصي.

تطبيق تنقل طريقة حجز عربة

ويتم حجز عربات التنقل بعد تنزيل تطبيق تنقل علي الهاتف المحمول وإرسال طلب وتحديد العربة المطلوبة، ويتيح تطبيق تنقل أكثر من 5000 عربة تنقل عادية و 3000 كهربائية، كما أكدت الإدارة العامة لشئون الحرم المكي عن ضرورة الإلتزام بتنفيذ قرارات الإدارة ومنها

الحرص علي مسافات الأمان بين الزوار.

الإلتزام بارتداء الكمامة.

تعقيم الأيدي بأستمرار.

عدم التكدس في ساحات الحرم.

الانصراف فور الإنتهاء من أداء المناسك.

والجدير بالذكر أن أكثر 15 ألف معتمر استفادوا من التطبيق وبالأخص كبار السن وأصحاب الإعاقات الحركية.

وتستمر المملكة العربية السعودية بدعم التطور الرقمي والتكنولوجي في العديد من الخدمات التي تقدمها للزوار والمقيمين في المملكة، لتحقيق أهداف التنمية المستديمة لعام 2030.