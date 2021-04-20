الجداول الجديدة للثلاثة فصول الدراسية العام القادم بالسعودية وكيفية الدراسة بشهر رمضان وموعد الأجازات 1443

نشرت وزارة التعليم السعودية بعض الجداول المقترحة للعام الدراسي القادم، الذي يتحوي على ثلاثة فصول دراسية، حيث أنه تكلم وزير التعليم السعودي عن مدى أهمية زيادة فصل صيفي للمدارس بالمملكة العربية السعودية العام المقبل، وتحويل العام الدراسي المقبل إلى ثلاثة فصول دراسية تعليمية، وأيضاً تم نشر بعض الجداول الجديدة المقترحة لهذا العام الدراسي الجديد، حيث تحتوي الجداول على موعد أيام الدراسة الفعلية، وأيام الأجازات الوطنية أو الأجازات الاسبوعية المطولة، وأيضاً الجدول ينظم كيفية الدراسة في شهر رمضان الكريم بالفصل الثالث الدراسي، وأيضاً بالنسبة للجامعات بدأت بعض الجامعات بتحديد موعد للفصل الصيفي، وسيتم تدريب الطلاب قبل تخرجهم من الجامعة بستة أشهر.

جداول جديدة للعام الدراسي القادم الثلاثة فصول دراسية بالمملكة العربية السعودية 1443

قامت الصفحات الرسمية لأخبار التعليم بالسعودية بنشر أنه قريباً وبداية من العام القادم ستبدأ التعليم ببتطبيق الثلاثة فصول الدراسية، كما أن الجداول المقترحة تم نشرها أيضاً، حيث أنه كل فصل يشتمل على دراسة خاصه به وموعد أجازاته واختباراته، كما أن ينظم الجدول الدراسة قبل وبعد أجازة عيد الفطر المبارك:

وزير التعليم السعودي ومدى أهمية الثلاثة فصول الدراسية للعام القادم بالمملكة 1443

تكلم وزير التعليم السعودي عن مدى أهمية الثلاثة فصول الدراسية في لقاء له، حيث أنه قال في زيادة الفصل الصيفي أهمية كبيرة للطلاب، حيث أنه أيضاً يجعل فرصة كبيرة في العطلات، وأيضاً زيادة أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي بالكامل، وأيضاً تعدد المسارات العلمية للطلاب خلال عام دراسي واحد، متى شاءت رغبت الطالب في أي مسار يحب أن ينتقل إليه، سواء مسار هندسي أو مسار شرعي أو أي مسار آخر من المسارات العلمية، وأيضاً سيكون الفصل الصيفي والأولوية للمدارس ذات الأعداد الكبيرة للطلاب، والتي تحتوى على كثافة طلاب عن غيرها من المدارس بالمملكة.