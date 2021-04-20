موعد صرف معونة رمضان 1442 المكرمة الملكية للمستفيدين وآلية الصرف

موعد صرف معونة رمضان 1442، المكرمة الملكية هي معونة ملكية للأسر المتوسطة والفقيرة، لمساعدة هذه الأسر على تحمل أعباء الحياة، خصوصاً مع غلاء الأسعار والإصلاح الاقتصادي الحاصل بالمملكة العربية السعودية، هذا الإصلاح له آثار جانبية على بعض الأسر المتوسطة والفقيرة، وتحرص المملكة دائماً على تلبية احتياجات مواطنيها، من خلال عدة برامج اجتماعية تشاركية، من هذه البرامج المكرمة الملكية أو معونة الملك سلمان حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، ومع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبعد صدور الأوامر الملكية لصرف معونة رمضان المكرمة الملكية 1442،ازداد البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف المكرمة الملكية، وقيمة معونة رمضان ومن هم المستفيدين من معونة الملك سلمان بن عبد العزيز، وما هو موعد صرف المكرمة الملكية وآلية الصرف، وفي هذا المقال نتطرق للحديث عن كل هذه التفاصيل عبر موقع “ثقفني”، ومتابعة كل جديد خاص بالمكرمة الملكية عن شهر رمضان المعظم.

موعد صرف معونة رمضان 1442

أصدر جلالة الملك سلمان أوامر ملكية، بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان، لمستحقي الضمان الاجتماعي بالمملكة، ووجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على دعمه غير المحدود للأسر المتوسطة والفقيرة، وصرح “تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا رعاهم الله على المواطنين وتلمس حاجاتهم”.

آلية صرف معونة رمضان

لم يتم تحديد موعد محدد لصرف المكرمة الملكية، وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الصرف سيتم في أسرع وقت بناءً على تعليمات وأوامر ملكية، ويجب على المستفيدين والمستحقين للمكرمة، تحديث بياناتهم والتحقق من الحساب من خلال بوابة الموارد البشرية للخدمات الإلكترونية، كما ينبغي على كل مستفيد متابعة ومراجعة رقم الأيبان أو الحساب البنكي.

شروط الحصول على معونة رمضان