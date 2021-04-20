شروط التمويل الشخصي من بنك البلاد بدون تحويل راتب والمستندات المطلوبة للتمويل

شروط التمويل الشخصي من بنك البلاد يستطيع الكثير في المملكة الحصول على قروض التمويل الشخصي الذي يقدمها بنك البلاد بأقساط سداد متيسرة لمساعدة على المعيشة وظروف الحياه، كما انه يقدم مجموعة متنوعة من القروض سواء للتمويل الشخصي أو غيرها بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل أو تحويل راتب مما سهل على الكثير التقديم القروض المتنوعة من بنك البلاد، كما ان يوجد شروط للتمويل الشخصي من بنك البلاد يجب أن تتنطق على المتقدم للحصول على القرض سريعا، يقدم بنك البلاد مميزات كثيرة للمتقدمين مثل الحد الأقصى لفترة السداد 60 شهرا ويتيح البنك الحصول على قرض تمويل شخصي بحد أقصى 2 مليون ريال سعودي، وتعمل المملكة عل تقديم الكثير من التمويلات الشخصية بدون تحويل راتب كأفضل تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب أو موافقة الكفيل 1442 وشروط الحصول علية وغيرها الكثير.

شروط التمويل الشخصي من بنك البلاد

الايقل لعمر المتقدم 18 سنة. انا يكون مقيم بالمملكة للحصول على التمويل بدون ضمان. أن يكون لدى المتقدم حساب جارى بالبنك أن يكون الحد الأدنى لقيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه العميل السعودي 3 آلاف ريال أن يكون قيمة الدخل الشهرى للمقيم 3500 الف ريال سعودي. يجب أن يكون المتقدم للقرض يعمل بإحدى المنشآت المعتمدة من قبل البنك.

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي من بنك البلاد

وجود صورة من الهوية الشخصية للمتقدم وأن تكون سارية. تقدم خطاب من جهة العمل موضحاً به الوظيفة والراتب الشهري وتاريخ بدء العمل معتمد ومختوم. يقوم المتقدم للقرض بكتابة ملء استمارة أو نموذج ويستكمل كافة الإجراءات الخاصة بالتمويل الشخصي. في حالة كان المتقدم يعمل بأحد القطاعات العسكرية يجب أن يقدم صورة من بطاقة العمل. يتم ملء إقرار يكتب فيه جميع التزامات هو التي تقر بأنه يطلب من البنك شراء أسهم التمويل على أقساط.

حاسبة بنك البلاد

قد وفر البنك الاستعلام عن البرامج التمويلية والحصول على كافة تفاصيل القروض المتاحة للعملاء باختلاف ظروفهم من خلال خدمة حاسبة القروض كالاتي: