نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا نزول مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي 1442 موعد صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تفاصيل مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي 1442 فقد صدر أمر ملكي من الملك سلمان بصرف مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي إلي كافة مستحقين الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ويبحث العديد عن موعد صرف معونة رمضان التي اعلن عنها خادم الخرمين الشرفين وهذا ما سنغطيه في موقعنا ثقفني حيث نوافيكم بتفاصيل موعد نزول معونة رمضان لمستحقي الضمان بالمملكة.

مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي 1442

كل عام يقوم الملك سلمان بصرف مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي وقد قام اليوم الثلاثاء الموافق 20 ابريل بالإعلان عن ايداع مبلع 1.9 مليار ريال لمستحقي الضمان في كافة انحاء المملكة العربية السعودية.

معونة رمضان لمستفيدي الضمان

قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتصريح عبر تويتر أن مكرمة رمضان أو كما تسمي معونة رمضان سيتم توجيهها للمستفيدين من الضمان، كما يتم تحديد موعد صرف معونة الضمان الاجتماعي بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين.

موعد صرف معونة الضمان الاجتماعي

يتم تحديد موعد تزول معونة رمضان لمستحقي الضمان بعد الإعلان عن كشوف اسماء المستفيدين من إعانة مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي 1442 والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بكافة مواطنيها ترسل الدعوات والشكر إلي جلالة الملك سلمان لما يقدمه من دعم مالي للمحتاجين في السعودية.

عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي

بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي 1441 نحو مليون و128 ألفًا و877 مستفيدًا ومستفيدة في جميع مناطق المملكة، استحوذت الإناث على نسبة 60.5% «682445 مستفيدة» وبلغ عدد المستفيدين الذكور 446432 بنسبة 39.5%.

الإناث من غير عائل: 419975 مستفيدة بنسبة 37.2% من مستفيدي الضمان

العاجزين عن العمل: 279651 مستفيد بنسبة 24.8%

الشيخوخة: 186844 بنسبة 16.5%

الاسر بدون عائل: 173159 مستفيدًا ومستفيدة بنسبة 15.3%

الذين لم يسبق لهم الزواج: 41349 مستفيدة

عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الايتام 24084 مستفيد

عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من مجهولي الابوين عدد 3814 مستفيدً

تابعونا للمزيد عن كم معونة الضمان الاجتماعي وأهم التفاصيل الخاصة بأخبار مكرمة الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما نعرض لكم أهم تفاصيل اخبار المملكة العربية السعودية والمعونات ومواعيد صرف العديد من الرواتب مثل رواتب الضمان الاجتماعي وأيضا راتب نظام سانر وراتب التأهيل الشامل وغيرهم الكثير، كما نعرض لكم شروط التقديم في كافة المعونات المالية بالمملكة فتابعونا.

معونة الملك لمستفيدي الضمان

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