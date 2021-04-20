نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الطيران السعودي الدولي اليوم واستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثارت تغريدة الحساب الرسمي للخطوط الجوية السعودية على موقع تويتر حالة من الجدل حول موعد عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر والإمارات لبنان والدول الأخرى المحظورة من استقبال أو إرسال الرحلات الجوية المباشرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد انتشاره في المملكة العربية السعودية.

موعد عودة الطيران السعودي الدولي

وغردت حساب خطوط الطيران السعودي تغريدة مقتضبة وهي: “جهزتوا الشنط؟”، ما دفع الكثير من المتضررين من قرار تعليق الطيران السعودي الدولي للتساؤل هل اقترب موعد عودة الطيران السعودي الدولي واستئناف الرحلات الجوية بين السعودية ومصر والإمارات ولبنان وباقي الدول المحظورة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن موعد عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر وباقي الدول عقب إجازة عيد الفطر المبارك 1442 يوم 17 مايو 2021، بالتزامن مع صدور تصريحات منسوبة لمسئولين في المملكة عن اقتراب تحديد موعد استئناف الطيران السعودي الدولي.

شروط فتح الطيران السعودي الدولي إلى مصر

وحول شروط فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف الرحلات إلى مصر حددت وزارة الداخلية السعودية عدد من الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة تتضمن إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع” مدة عزل”.

كما يشترط في دخول المملكة على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن خلال 8 ساعات فور وصوله للسعودية وتحديد موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني ” تطمن”، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة.