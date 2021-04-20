أقوي العروض من بنده هايبر ماركت على الجوالات خصومات وتخفيضات رهيبة

أقوي العروض من بنده، بنده هايبر ماركت منتشر في 44 مدينة بالمملكة بحوالي 200 متجر، بانده هايبر يقدم أفضل العروض خلال السنة ويقدم في شهر رمضان المبارك أقوى العروض في الكثير من الأقسام (المواد الغذائية-المنظفات وأغراض التنظيف-أغراض العناية الشخصية -الأدوات المنزلية-الأجهزة المنزلية-الإلكترونيات والهواتف الذكية )

أقوى العروض من بنده علي الهواتف النقالة

تشمل أقوي العروض من بنده على الكثير من الموديلات المختلفة مثال هواوي وأونور وسامسونج وابل ويقدم هايبر بنده أقوى الأسعار التنافسية التي سوف ترضيك، كما هو المعتاد من هايبر بانده. يقدم أونور 9 إكس لايت بسعر 689 ريال سعودي، يتميز هذا الجوال بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت و4 جيجا رام ويأتي الجوال بكاميرتين خلفيتين واحده بقوة 48 ميجا بيكسل والثانية بقوة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل ويأتي أيضا بمعالج رباعي النواة وحجم الشاشة مناسب للتعامل معه بشكل مريح وسلس،جودة شاشة عالية تأتي 6.5إنش. وفي المقابل من شركة سامسونج بإمكانيات قريبة من أو نور 9 إكس لايت يأتي سامسونج بجوال أي 2أس بذاكرة داخلية 32 جيجا بايت 2 جيجا رام وكاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل وأمامية بقوة 5 ميجا بيكسل وحجم شاشة مطابق مع أو نور 9 إكس لايت بحجم شاشة 6.5 إنش.

أقوي العروض من بنده علي جوالات سامسونج الذكية