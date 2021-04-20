أوامر ملكية بصرف معونة رمضان اليوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي

صدرت أوامر ملكية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة رمضان 1442 إلى جميع المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والتي من المعتاد أن يتم صرفها سنوياً في بدايات شهر رمضان المبارك، وبعد المطالب العديدة من المواطنين بسرعة صرف المعونة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استجابت حكومة المملكة لطلبات المواطنين وأكدت على صرف مبالغ الاستحقاق إلى المواطنين المعنيين اليوم الثلاثاء الموافق 8 رمضان 1442/ 20 أبريل 2021 في حساباتهم البنكية.

صرف معونة رمضان 1442

صدر البيان الرسمي من الملك سلمان آل سعود بشأن صرف معونة رمضان للعام الجاري من خلال الحساب الرسمي لأحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي بدأ المنشور الخاص به بآيات الامتنان والشكر لملك السعودية خادم الحرمين الشريفين الذي أمر بصرف مبلغ قيمته 1.9 مليار ريال سعودي لكافة المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي داخل المملكة، وذلك حرصاً من جانبه على مصلحة المواطنين وتقدير احتياجاتهم لشهر رمضان المبارك.

الفئات المستحقة لمعونة رمضان

هناك عدد من الفئات التي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استحقاقهم للحصول على معونة رمضان لعام 1442، وهم من مستفيدين الضمان الاجتماعي، وهما كما يلي:

المواطنين البالغين لمرحلة الشيخوخة.

المرأة المطلقة وأبنائها.

المرأة الأرملة وأبنائها.

طريقة الاستعلام عن معونة رمضان

أصبح الآن من الممكن أن يتم الاستعلام عن معونة شهر رمضان المبارك من خلال الدخول على الوزارة الإلكترونية التي تسعى طوال الوقت إلى التطوير من آليتها حتى تتمكن من الوصول إلى المواطنين المحتاجين بالفعل، فضلاً عن إقامتها بالعديد من البرامج التي تسعى إلى مساندة المواطنين من محدودي الدخل والفقراء على الاستمرار في ظل غلاء المعيشة، ويعتبر من أبرز تلك البرامج حساب المواطن والمساعدة المقطوعة.