“العنف الأسري” يرصد حالة فتاة عنفتها والدتها ويوجهها لوحدة الحماية الأسرية

بلادي – الرياض :

باشر مركز بلاغات العنف الأسرى بلاغا حول تعرض فتاة للتعنيف من قبل والدتها، وذلك بعد تداول قضيتها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز أنه رصد الحالة المعنفة، ووجهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض، لافتا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكان رواد مواقع التواصل دشنوا وسما تضامنيا مع حالة الفتاة المعنفة بعنوان #غلا_المعنفه، ونشروا صورا تظهر تعرضها للأذى في أنحاء متفرقة من جسدها، مطالبين بالتحقيق في الواقعة والتثبت منها واتخاذ اللازم حيالها.