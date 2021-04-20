لمدة 4 سنوات.. أمر ملكي بتمديد خدمة “التويجري” نائبا لوزير الحرس الوطني

بلادي – الرياض :
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتمديد خدمة، نائب وزير الحرس الوطني، الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، لمدة 4 سنوات.
ورفع “التويجري”، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته.
وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
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