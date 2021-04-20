مقتَل رئيس تشاد متأثراً بإصابته على جبهات القتال

بلادي – الرياض :
أعلن الجيش التشادي، مقتَل رئيس البلاد إدريس ديبي، متأثرا بإصابة تعرض لها على جبهة القتال.
وأوضح بيان الجيش الذي بثّه التلفزيون الرسمي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس ديبي قُتل إثر إصابته في معارك كان يقودها ضد حركات مسلحة.
الجدير بالذكر أنه قد أُعلن أمس فوز الرئيس التشادي -البالع من العمر 68 عامًا- بولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا.
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