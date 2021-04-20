استشاري نفسي يحذر من تعنيف الأطفال حال إفطارهم في نهار رمضان

بلادي – الرياض :

حذر استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، من تعنيف الأطفال عند إفطارهم خلال نهار رمضان.

وأوضح “الحبيب” أن ذلك الفعل خطأ نفسي يُرتكب بحق الأطفال، ومن المتوقع أن يثير لديهم العناد والعنف والعدوان.

وأشار إلى أن ذلك العنف قد يُوجه بصورة لا شعورية من الطفل تجاه الوالدين أو الإخوة الصغار أو غيرهم من الناس.