“الحصيني”: أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا بالمملكة.. وهذه المناطق تشهد هطول أمطار

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة اليوم (الثلاثاء) أجواء حارة نهارا، معتدلة ليلا، على معظم المناطق عدا المرتفعات الجبلية.

وأوضح الحصيني أنه من المنتظر أن تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق تبوك، والشمالية، وغرب الجوف، مع رياح مصحوبة بغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم إلى سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 5 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.