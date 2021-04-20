“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية على بعض المناطق ورياح نشطة وسحب في أخرى

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من المناطق، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وسحب رعدية في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 11 ظهراً وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وأبان أن محافظات (الكامل، وبحرة، وجدة، وخليص) بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 6 مساء وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وأضاف أن محافظات (أبها، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل) بمنطقة عسير، ستشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيولاً، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
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