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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوظائف الإدارية لوزارة التعليم 1442 في المملكة وشروط الالتحاق بتلك الوظائف في المقال التالي
الوظائف الإدارية لوزارة التعليم 1442 وطريقة التسجيل في تلك الوظائف هو ما سيتم تناوله من خلال المقال ليتمكن الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المعلن عنها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مؤخراً، وتقوم وزارة التربية و التعليم من الإعلان عن فتح باب التسجيل كل عام أمام الخريجين والخريجات الجدد الباحثين عن فرص عمل داخل وزارة التعليم السعودي من أبناء الوطن، وقد قامت وزارة التعليم السعودي من الإعلان عن توفر مجموعة من الوظائف التعليمية و الإدارية والصحية عن طريق منظومة التوظيف الالكتروني ” جدارة”، وعلي الراغبين من الالتحاق بتلك الوظائف التسجيل في منظومة جدارة وسنقوم من خلال المقال بعرض طريقة التسجيل.
الوظائف الإدارية لوزارة التعليم 1442
قد قامت وزارة التربية و التعليم السعودي بالإعلان عن بعض الوظائف المختلفة في الوزارة من خلال منظومة التوظيف الالكتروني (جدارة) كالوظائف الصحية و الوظائف الإدارية و التعليمية للعام الحالي 1442 هجرية ، وذلك لتوفير فرص عمل مختلفة أمام المواطنين للتقليل من البطالة، ومن أبرز و اهم تلك الوظائف للعام الحالي 1442 هجرية /20221 ميلادية ما يلي:
- وظيفة مساعد مدير.
- مكتب الأمين العام.
- وظيفة سكرتير عام.
- مساعد خدمات .
- مراقب خدمات.
- وظائف فني دعم.
- وظائف كاتب.
- مدقق حسابات مساعد.
- مدقق شؤون الموظفين.
- محلل نظام.
- وظائف عمل الدعم الفني.
الوظائف الإدارية لوزارة التعليم 1442 وشروط التسجيل
- أن يكون المتقدم للحصول علي الوظيفة من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس من احدي الكليات المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو حاصل علي معادلة المؤهل العلمي في حالة تواجده في احد الكليات خارج المملكة.
- علي الراغب في الحصول علي الوظيفة تقديم الوثائق المطلوبة لنوع الوظيفة المقدم عليها.
- ألا يكون المواطن يشغل احدي الوظائف الرسمية.
- أن يكون المواطن حسن السير و السلوك.
- الحصول علي الوظيفة الأكثر نقاطاً في المقابلة الشخصية.
- يجب علي المتقدم كتابة جميع البيانات علي منظومة جدارة بشكل صحيح.
طريقة التسجيل في موقع جدارة
- الدخول علي الموقع الرسمي لمنظومة جدارة الالكتروني.
- يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يجب الضغط علي الإعلان عن الوظائف المتاحة .
- يجب عليك إضافة الرغبات المطلوبة و الضغط علي أيقونة ” إضافة”.
- الضغط علي حفظ.
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