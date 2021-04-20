مكرمة ملكية: موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1442

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عمر شويل - جدة ينتظر العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صرف مكرمة ملكية 1442 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث جرت العادة أن يقوم خادم الحرمين الشريفين بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.

ويتم صرف مبالغ مخصصة يقوم بتخصيصها خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان، وذلك من أجل معونتهم على سد احتياجاتهم خلال هذا الشهر، وشراء مستلزمات العيد.

مكرمة ملكية 1442

ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بايداع وصرف مكرمة ملكية في الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، خاصة بعد أن تم الاعلان عن تخصيص 1.9 مليار ريال سعودي من أجل صرف مكرمة ملكية 1442، والتي سيتم صرفها لمستفيدي الضمان خلال الأيام القادمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أمر بصرف مبلغ 1.9 ريال سعودي خلال شهر رمضان 1442 من أجل صرف مكرمة ملكية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

صرف مكرمة ملكية 1442

ونشر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر وقام الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركتها، وقال الراجحي في تغريدته أن خادم الحرمين الشريفين قد وجه بصرف 1.9 مليار ريال سعودي معونة رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ولفت الراجحي إلى أن هذا يؤكد حرص القيادة في المملكة العربية السعودية على المواطنين وتلبية حاجاتهم، ودعا الراجحي أن يجعل الله ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين.

موعد صرف مكرمة ملكية 1442

ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بصرف وإيداع المبالغ المستحقة عن مكرمة ملكية التي تم الاعلان عنها في حسابات المستفيدين البنكية من مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بصرف المبالغ الخاصة بالمكرمة الملكية خلال شهر رمضان من العام الماضي 1441 قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة صرف مكرمة ملكية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.