نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التداول في رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المستثمرين في المملكة هي مواعيد التداول في رمضان 1442 فقد حدد سوق الأسهم السعودي تداول. مواعيد التداول للأسهم والمؤشرات المتداولة والصكوك في شهر رمضان المبارك, حتى يتثنى لجميع المستثمرين والمتداولون بمعرفة مواعيد التداول ووقت الافتتاح والإغلاق.

مواعيد التداول في رمضان 1442

تعمل سوق الأسهم السعودية ” تداول ” على تقديم كل خدماتها للمستثمرين بطريقة ميسرة في الشهر المبارك بدون توقف ولكن أجرت عدد من التعديلات على مواعيد تداول سوق الأسهم السعودي وفقًا لساعات الصيام والإفطار. يقدم سوق المال السعودي كافة خدماته إلكترونيًا عبر موقع تداول الرسمي ومنها خدمات بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك والصناديق المتداولة بالبورصة وتم الإعلان عن مواعيد فتح الأسواق بالآتي:

الفتح في تمام الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 عصرًا من دون أي توقف.

ويمكن زيارة الفرع الرئيسي للشركة بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في التعاملات.

مواعيد تداول سوق الأسهم في رمضان

تكون تفاصيل التداول في سوق الأسهم السعودي تداول كالأتي:

يبدأ مزاد الافتتاح في تمام الساعة 09:30 صباحاً ومستمر حتى الساعة 10:00 صباحاً.

يكون السوق مفتوح في تمام الساعة 10:00 صباحاً حتى تمام الساعة 3:00 مساءً.

يبدأ مزاد الإغلاق في تمام الساعة 3:00 مساءً ومستمر حتى تمام الساعة 3:10 مساءً.

يبدأ التداول على سعر الإغلاق في تمام الساعة 3:10 مساءً حتى تمام الساعة 3:20 مساءً.

تبدأ جلسة ما بعد التداول في تمام الساعة 03:10 مساءً حتى تمام الساعة 4:00 مساءً.

مواعيد تداول صناديق المؤشرات المتداولة:

جلسة قبل الافتتاح في تمام الساعة 09:30 صباحاً حتى تمام الساعة 10:00 صباحاً.

يبدأ السوق مفتوح في تمام الساعة 10:00 صباحاً ومستمرًا حتى تمام الساعة 3:00 مساءً.

تبدأ جلسة ما بعد التداول في تمام الساعة 03:00 مساءً ومستمرًا حتى تمام الساعة 4:00 مساءً.

مواعيد تداول الصكوك والسندات:

جلسة قبل الافتتاح في تمام الساعة 09:30 صباحاً حتى تمام الساعة 10:00 صباحاً.

يكون السوق مفتوح في تمام الساعة 10:00 صباحاً مستمر حتى الساعة 3:00 مساءً.

تبدأ جلسة ما بعد التداول في تمام الساعة 03:00 مساءً مستمر حت تمام الساعة 4:00 مساءً.

موعد أجازة تداول عيد الفطر 1442

أعلن سوق المال السعودي مواعيد أجازة عيد الفطر المبارك على أن تبدأ بنهاية يوم الإثنين الموافق 10 مايو عام 2021م الموافق 28 رمضان 1442 وتستمر حتى يوم 17 مايو 2021 الموافق 5 شوال 1442.