نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة الملك سلمان للضمان تعد من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها خلال الفترة الحالية من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تساعد المكرمة الملكية محدودي الدخل من الحصول على المستلزمات التي قد تطرأ عليهم خلال شهر رمضان المبارك، ويتم صرف المكرمة الملكية كل عام وفقًا لأوامر ملكية خاصة بها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف مكرمة الملك سلمان للضمان للعام الهجري 1442 والموجهة إلى العديد من المستفيدين في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان للضمان

يتابع العديد من أصحاب الدخول الضعيفة أخبار موعد صرف مكرمة الملك سلمان للضمان وذلك حيث أنه من المفترض أن يتم صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وقد قام جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار توجيهات هامة بصرف مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مما يساهم في مواجهة الأعباء المعيشية لهم، وبناء على هذه التوجيهات فمن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية خلال ساعات قليلة خاصة بعد انتهاء الضمان الاجتماعي من صرف المعاشات منذ يوم الثلاثاء 13/04/2021.

مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1442

يتساءل الأفراد عن قيمة المكرمة الملكية وقد تم تحديد هذه القيمة بناء على عدد أفراد الأسرة حيث أنه يتم صرف ما قيمته 1000 ريال سعودي لرب الأسرة، هذا بالإضافة إلى مبلغ 500 ريال سعودي تمنح لكل فرد إضافي في الأسرة، كما يوجد بعض الاختلافات التي قد تحدث باختلاف الحالة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وبذلك تتحصل الأسرة المكونة من فردين على مبلغ مقداره 1500 ريال سعودي، والأسرة المكونة من 3 أفراد تحصل على مبلغ 2000 ريال سعودي.

رقم الضمان الاجتماعي للاستعلام عن المكرمة الملكية

تسهيلًا على المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رقم خاص يمكنهم من خلاله تقديم الشكاوى والمقترحات المختلفة وكذلك الحصول على إجابة وافية عن استفساراتهم الضرورية التي تخص المعاشات وكذلك موعد نزول المكرمة الملكية للعام الهجري 1442، ويتم ذلك من خلال الاتصال على الرقم (19911).