نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو الإقامة للمواطن والمقيم عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات المرور بالسعودية, حيث يبحث من هم داخل المملكة العربية السعودية علي كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليهم من قبل الإدارة العامة للمرور, حيث يستطيع كل شخص سواء كان سعودياً أو أجنبياً أن يستعلم عن المخالفات الخاصة به، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية أو من خلال موقع ابشر للخدمات الإلكترونية, حيث توفر الحكومة السعودية الكثير من سبل الراحة والتقدم للأفراد من خلال إنشاء الكثير من المواقع الإلكترونية التي بدورها تسهل علي المواطن إنجاز مصالحهم بسلاسة وبدون تعقيد, وحتي نقوم بالتسهيل علي الباحث في معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم الإقامة, كما يمكن الاستعلام أيضاً من خلال رقم اللوحة, وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية وموقع ابشر للخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية

يمكن لأي مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية أن يستعلم عن المخالفات المرورية الخاصة به من خلال موقع وزارة الداخلية برقم الهوية الشخصية, وذلك وفقاً لخطوات بسيطة وميسرة:

الدخول إلي موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي: وزارة الداخلية.

سوف تظهر أمامك عملية تسجيل الدخول علي موقع وزارة الداخلية, حيث لابد أن تكون مسجل من قبل في موقع الوزارة حتي يسمح لك بتسجل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك, ثم قم بكتابة الرقم السري.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة عرض.

سوف يقوم الموقع بإظهار مجموعة من البيانات يتم ملئها, ثم تنتظر ليتم عرض كافة المخالفات المرورية التي تمت توقيعها عليك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة أو برقم اللوحة بموقع ابشر للخدمات الإلكترونية

أتاحت إدارة المرور خدمة للمقيمين والمواطنين السعوديين أن يقوموا بالاستعلام عن مخالفتهم المرورية عن طريق موقع ابشر, وذلك بكتابة رقم الإقامة أو رقم اللوحة.

يتم تسجيل الدخول علي موقع ابشر للخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خيار خدمات المرور.

ثم تقوم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات.

تحديد نوع الاستعلام التي ترغب به إذا كان استعلام برقم الإقامة أو برقم اللوحة.

في الخطوة الأخيرة يتم النقر علي أيقونة استعلام ليتم عرض كافة المخالفات المرورية الخاصة بك.

أسعار المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية

تبدأ أسعار المخالفات المرورية من 100 ريال إلي 150 ريال, وذلك للمخالفات التي تتعلق بقيادة المركبات في الأماكن الغير مسموح بها للقيادة.

غرامات تبدأ من 150 ريال وتصل إلي 300 ريال, وذلك للمخالفات التي تخص عدم استخدام إشارات السيارة عند الدوران, أو الرجوع بالخلف بالسيارة اكثر من عشرون متر.

خطوات الاعتراض علي المخالفات المرورية

حددت وزارة الداخلية عددت خطوات لكي يستطيع أي شخص داخل المملكة العربية أن يقوم بتقديم اعتراض علي مخالفة المرور التي تم توقيعها عليه, ولابد من اتباع هذه الخطوات بدقة: