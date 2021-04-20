رابط استعلام نتائج القدرة المعرفية 1442 برقم الهوية عبر موقع قياس e-services.etec.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج القدرة المعرفية برقم الهوية 1442 بعد أن تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب رسمياً اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 8 رمضان 1442هـ عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية 1442هـ، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني فقط ورمز التحقق، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر ثقفني.

استعلام نتائج القدرة المعرفية 1442

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم عن إطلاق نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية بعد أن تم الإنتهاء من تصحيح الإجابات بواسطة المُصحح الآلي، وتم تحليل النتائج للمختبرين ومراجعة معلوماتهم بمقر الهيئة بالعاصمة الرياض.

وسوف تقوم الهيئة بتزويد الجهات التي تطلب نتيجة القدرة المعرفية بشكل إلكتروني، حيث يتم إرسال الدرجة الأعلى التي حصل عليها المختبر في حال تم خوض الاختبار أكثر من مرة، ولن يتم اشتراط تقديم نتيجة اختبار قياس القدرة المعرفية في شهادة ورقية للجهات التي تطلب النتيجة.

نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية 1442

يتم الاستعلام عن نتائج القدرات المعرفية من خلال الدخول إلى موقع قياس الخدمات الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم تعبئة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الاختبار، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج قياس من خلال التالي:

الدخول إلى موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.etec.sa) الرسمي. تعبئة رقم السجل المدني للمختبر. تعبئة كلمة المرور الخاصة بحساب المختبر، ورمز التحقق. النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. من لوحة التحكم، قم بالنقر على أيقونة النتائج. من القائمة المنسدلة، قم بالنقر على نوع الاختبار، ثم اختيار “القدرات المعرفية العامة”. النقر على أيقونة “بحث”.

بعد اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط السابقة، سيظهر أمامك نتيجة اختبار القدرة المعرفية العامة عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية e-services.etec.gov.sa الرسمي، ويمكنكم طباعة النتيجة مباشرةً من الموقع، ويمكنكم الإطلاع على كافة نتائج قياس سواء القدرات العامة برقم الهوية أو التحصيل الدراسي وغيرهم من الاختبارات الأخرى بنفس الطريقة الموضحة.