نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير الآيبان في حساب المواطن وموعد صدور أهلية الدفعة 42 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد يومياً عمليات البحث بشكل مستمر حول حساب المواطن خاصة بعد الإعلان عن تغيير الآيبان في برنامج حساب المواطن للشخص المستفيد، وقد أوضح البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موعد صدور الأهلية الدفعة 42 شهر مايو، فمن المفترض أن يتم الإيداع في الموعد المحدد لها في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ونوضح لكافة متابعينا كيفية حساب قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية وخطوات تغيير الآيبان، علماً بأن هذا الدعم يتم صرفه للأشخاص المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض والمحدود.

تغيير الآيبان في حساب المواطن بالخطوات:

ينتظر الأشخاص المستفيدين لحظة الإعلان عن نتائج الأهلية لمعرفة هل هم من المستحقين للدفعة في هذا الشهر أم لا، ولكن برنامج حساب المواطن أوضح من خلال صفحته الرسمية عن ضرورة تغيير الآيبان للشخص المستفيد، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني خطوات تغيير الآيبان وذلك من خلال:

يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول على حساب المواطن من خلال البوابة الرسمية

بعد الدخول يتم اختيار تفاصيل الطالب

اختيار بيانات الحساب البنكي

يتم تغيير رقم الآيبان البنكي للمستفيد

يشترط لتغيير حساب الآيبان البنكي أن يكون رقم الحساب مرتبط باسم مقدم الطلب

موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 42 من حساب المواطن:

يتبقى أيام قليلة على نتائج الأهلية الدفعة 42 شهر مايو حيث يتم الإيداع في الموعد المحدد لها، حيث يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 42 شهر مايو في بداية الشهر، ويتم الاستعلام عن أحقية المستفيد من الدعم من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن.

حساب المواطن يرد على تساؤلات المستفيدين:

ونذكر من خلال هذا المقال أنه بمجرد الإيداع للدفعة السابقة استقبل برنامج حساب المواطن العديد من الأسئلة والاستفسارات، حيث جاء أحد التساؤلات حول هل يضاف مبلغ حافز ضمن دخل حساب المواطن؟، فقد ذكر البرنامج أنه في حال وجود دخل من حافز للتابع أو المستفيد لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل، ومصدر الدخل ويتم احتسابه من ضمن الدخل، ويتم معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية، ويستخدمها الأشخاص المستفيدين من خلال إدخال البيانات المطلوبة وقيمة الدعم عند الصرف ثم الضغط على أيقونة حساب القيمة أو عرض.