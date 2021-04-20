نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي خطوات التسجيل عليها ورابط نتائج الطلاب نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي خطوات التسجيل عليها للعام الدراسي الجديد، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن منصة مدرستي للتعليم عن بعد، فإن منصة مدرستي الإلكترونية تعتبر بديل تعليمي لإجراء عملية الدراسة عن بعد في بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، فوجدنا العديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية يبحثون عن طريقة التسجيل عليها، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا كافة التفاصيل عن المنصة الإلكترونية مدرستي للتعليم العام، ونوضح خطوات ورابط التسجيل والخدمات المقدمة من خلالها، كما قامت وزارة التعليم بذكر مواعيد وشروط الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين.

رابط نتائج الطلاب نظام نور

يعلن نظام نور الإلكتروني التعليمي عن موعد ظهور نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور، حيث أن اختبارات الفصل الثاني من الدراسة يتم رصد الدراجات في كل اختبار إلكتروني بعد انتهاءه، فذكر وزير التعليم أن نتائج المرحلة الابتدائية ستظهر يوم الخميس الذي يوافق 10 من شهر رمضان 1442 هـ، أما صدور نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية يكون يوم 17 من رمضان 1442 هـ.

تقديم التعليم للأطفال مرضي السرطان

أعلنت الوزارة عن تقديمها لخدمة التعليم عن بعد للأطفال المصابين بالسرطان، وأكدت الوزارة علي أنها سوف تظل مستمرة في مجهوداتها لضمان وصول الرسالة التعليمية للأطفال عن بعد في أي مكان بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الوزارة تعمل علي تقديم كافة التسهيلات والخدمات التعليمية لهؤلاء الطلاب، وتحرص أيضا علي مواصلة الدعم النفسي للطلاب، وتقوم الوزارة بالتأكد من أن لديهم قدرة علي أداء أي أختبار لهم.

خدمة اختيار الأهداف لإعداد الدرس

تلك الخدمة تكون إلكترونية تمكن المعلم من اختيار الأهداف لإعداد الدرس، وذكرت الوزارة من خلال صفحتها الإلكترونية خطوات تساعد المعلم من الاستفادة من تلك الخدمة، وهذه الخطوات كالتالي:

أن يدخل كل معلم علي موقع منصة مدرستي.

الضغط علي أيقونة الجداول واختيار إعداد درس تعليمي.

يكتب المعلم الدرس وأهدافه وإثراءاته.

الضغط علي أيقونة حفظ.

تطبيق مصحف مدرستي الإلكتروني

تعلن الوزارة عن توفير تطبيق مدرستي الإلكتروني علي جميع الهواتف في المملكة العربية السعودية، فذلك التطبيق يوفر لكافة الطلاب مادة القرآن الكريم إلكترونيا طبقا للمنهج الوزاري علي الهاتف في أي وقت، وذلك التطبيق يتمتع بالعديد من المميزات التي تفيد الطلاب في دراسة مادة القرآن، فالآن يمكن للعديد من الطالبات والطلاب أن يحملوا هذا التطبيق علي كافة أنواع الهواتف الذكية في المملكة.

الاتفاقية التعليمية بين بلدين

قام وزير التعليم بعقد اتفاقية بين بلدين في المجالات التعليمية والعلمية، فتلك الاتفاقية تعتبر من الأمور التي تقوم بتوطيد العلاقات والصدقات بين البلدين، فتلك الاتفاقية تنص علي تبديل الخطط والأنشطة في المجال العلمي والتعليمي، بحيث كل دولة تقوم بالاستفادة من تجارب البلد الأخري في البرامج التعليمية المنفذة وتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك يقدم الدعم والتشجيع للتعليم والمجال العلمي في كلا البلدين التعليمية.

الكتب الدراسية علي نظام نور

أعلنت وزارة التعليم من خلال صفحة نظام نور الإلكتروني علي توفير الكتب الدراسية للمناهج في كافة المراحل التعليمية، حيث يستطيع الطلاب الدخول علي منصة تحميل الكتب الدراسية عبر الموقع الإلكتروني لعين التعليمية، وبذلك يوجد لدي الطلاب كتب إلكترونية للمنهج الدراسي لكل مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويمكن للطلاب الإطلاع علي المنهج في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

ألية أستكمال التعليم في الفصل الدراسي الثاني

ذكرت وزارة التعليم الطريقة التي سوف يتم بها أستكمال التعليم في الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية، حيث اتخذت الوزارة عدة قرارات لاستكمال التعليم سواء في كافة المراحل أو التعليم الجامعي أو التقني، وذلك حرصا منها علي صحة الطلاب من تلك الجائحة وتلك الآلية تكون كالأتي:

استمرارية الدراسة عن بعد بالمملكة وفق آلية الفصل الدراسي الأول في كل مراحل التعليم وذلك حتي نهاية الأسبوع (10) الفصل الدراسي الثاني.

يبدأ اليوم الدراسي في المرحلة الابتدائية الساعة 3 عصرا، والمتوسطة والثانية يبدأ من 9 صباحا.

يكون التعليم الجامعي والتقني عن بعد في المقررات النظرية فقط وحضور في المقرر العملي أو التدريبي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح طريقة معرفة نتائج الطلاب عن طريق منصة مدرستي الإلكترونية، متاح الآن لولي الأمر أو الطالب الاستعلام عن النتيجة لكل طالب في المملكة سواء ابتدائي أو متوسط أو ثانوي بكل سهولة بدون الخروج من المنزل، وذلك من خلال أتباع الخطوات التي ذكرها نظام نور الإلكتروني بعد ظهور النتائج في كل أنحاء المملكة، والخطوات موضحة في الصورة المرفقة.

مبادرات ومشاريع لجنة التنمية في مجلس السعودي والإماراتي

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن ترأس وزير التعليم السعودي والإماراتي لجنة التنمية البشرية، حيث أن كلا الوزيرين أكدوا علي وجود مستقبل مشرق بين البلدين السعودية والإمارات، فإن مبادرات ومشاريع لجنة التنمية تقدم خدمة لستة مجالات وهم: التعليم والرياضة والشباب والفضاء والصحة والثقافة، فهناك ثلاث أنواع للمبادرات وهي مبادرات مستمرة ومكتملة وجديدة.

وزارة التعليم تسجيل الطلاب الجدد بنظام نور

قامت الوزارة باعتماد نظام الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في نظام نور الإلكتروني للعام الجديد، حيث أن الخطة الزمنية للتسجيل سوف تتم علي عدة مراحل في كافة المدارس بالمملكة العربية السعودية، وأولي هذه المراحل في تسجيل الطلاب الجديدة في الصف الابتدائي لعام 1443 هجريا سيكون يوم الأحد الموافق 29 من شهر أغسطس 2021 ميلاديا، وذلك التاريخ يوافق هجريا 21 / 1 /1443 هجريا وذلك يكون طبقا لخطة الوزارة للتسجيل في كل أنواع المدارس سواء حكومية وخاصة وأهلية وعالمية.

أداء الاختبارات عن بعد للطلاب بالمملكة

خطوات وزمن الاختبار كما أعلنت عنهم وزارة التعليم السعودية، وقامت الوزارة بتلخيص خطوات أداء الاختبارات في 6 نقاط، حيث أن الاختبار التعليمي عن بعد للطلاب والطالبات يتم فيه توزيع الدرجات والزمن كالتالي:

فإن 10 درجات يكون الزمن المحدد لهم 20 دقيقة وعدد الفقرات 10.

15 درجة تكون عبارة عن 15 فقرة والزمن إجرائهم 30 دقيقة.

حيث 20 درجة تقسم في الاختبار إلي 20 فقرة ويكون زمن الاختبار 40 دقيقة.

تعلن الوزارة عن مسابقة الأمير عبد الله للشعر

تقدم وزارة التعليم مسابقة الأمير عبد الله الفيصل للشعر لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، وتلك المسابقة تم إطلاقها في اليوم العالمي للغة العربية وذلك وفقا لضوابط ومعايير تم وضعها من قبل الوزارة ومعتمدة من برامج المهارات الثقافية والأدبية، موعد المشاركة بالمسابقة يبدأ من يوم 1 من شهر فبراير 2021 إلي يوم 1 من شهر مارس 2021 والتحكيم والفرز يكون في نفس اليوم، والجوائز تصل قيمتها إلي نصف مليون ريال سعودي للفائزين.

طريقة المحافظة علي السلوك الرقمي في المنصة

فإن السلوك الرقمي يعتبر أداة تقوم بتلخيص الآداب من أخلاقيات وقواعد سلوك والأمان والواجبات، فالهدف منه القيام بتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي تحمل المسؤولية والتحلي بالسلوك الإيجابي، كما أن السلوك الرقمي يقوم بعمل ضبط لسلوكيات الطلاب وتقويمها خلال رحلة تعليمهم الإلكتروني، كما أن الوزارة التعليمية في المملكة قدمت فيديو يوضح كافة التعليمات التي يجب أتباعها للحفاظ علي السلوك الرقمي لدي جميع الطلاب.

هيئة تقويم التعليم تطلق نظام الرخصة المهنية للعاملين بالتعليم

تعلن هيئة تقويم التعليم عن موعد تسجيل العاملين بالوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات في المملكة، حيث أن موعد التسجيل لإصدار الرخصة يكون يوم 6 من شهر ديسمبر 2020 ميلاديا، فهناك عدة مراحل لإصدار الرخصة وهي كالتالي:

المرحلة الأولي هي بدء تطبيق نظام الرخص.

الثانية تكون تسجيل المعلمين الذين اجتازوا اختبار الكفايات.

المرحلة الثالثة تكون بدء تسجيل المعلمين في المملكة في الاختبارات.

المرحلة الرابعة والخامسة تكون الاختبار التخصصي والاختبار العام.

السادسة تهر نتائج الاختبارات ويتم إصدار الرخصة المهنية.

بيان وزارة التعليم عن استمرارية استكمال الدراسة عن بعد

جميع القيادات في المملكة لديهم اهتمام باستمرار عملية التعليم مع الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والطالبات، ووفقا للقرار اللجنة المُشكَلة بأمر صادر من وزير التعليم أن استمرار عملية التعليم عن بعد عن طريق المنصة التعليمية تثبت نجاحها بشكل كبير، ولذلك قامت وزارة التعليم بإصدار بيان صحفي تؤكد من خلاله علي استمرارية التعليم كما ذكر أيضا أن قريبا جدا سيتم الإعلان عن طريقة إجراء الاختبارات في مدارس التعليم العام، ذكر الوزير في المؤتمر الإعلامي عن كم التحديات التي واجهها التعليم في المملكة في ظل وجود تلك الجائحة، وأثبتت الوزارة مدي نجاحها في مواجهة التحديات وذلك بشهادة المنظمات الدولية، كما أوضح أهمية الاختبارات بالنسبة لقياس نواتج العملية التعليمية عند الطلاب والطالبات فتلك الاختبارات تتم بشكل أسبوعي بحيث يتم تحسين نواتج التعليم لدي الطلاب، كما ذكر أيضا أن الاختبارات النهائية سوف يتم إجرائها عن بعد، وذلك بالإضافة لتوزيع درجات أعمال السنة لمراحلتين الابتدائية والمتوسطة بوضع 40 درجة لأعمال السنة و10 درجات، أما مرحلة الثانوية يتم التوزيع للدرجات بها وفقا للأساليب المستخدمة للتقويم.

تتيح وزارة التعليم تطبيق مدرستي للهواتف الذكية

قام وزير التعليم اليوم بالإعلان عن تطبيق مدرستي للهواتف، فذلك التطبيق يمكن جميع الطلاب من 16 خدمة تعليمية ويزيد من فهم التعلم النشط والتعليم عن بعد، فالتطبيق يسهل من عملية الوصول إلي الأنشطة التعليمية والمدرسية وتحقيق التفاعل في العملية التعليمية مع المعلم من خلال طرح الأسئلة، فذلك التطبيق متاح للطلاب وولي الأمر والمعلم تحميله وتثبيته علي كل الهواتف.

آلية الدخول علي تطبيقات وخدمات مايكروسوفت

أعلنت وزارة التعليم عن طريقة الدخول علي التطبيقات والخدمات التي يقدمها مايكروسوفت أوفيس، حيث أن مايكروسوفت يقدم حوالي 365 خدمة للطلاب والطالبات والمعلمين سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية، وسوف نذكر خطوات الدخول لكل المدارس في المملكة كالتالي:

أولا: طريقة دخول المدارس الحكومية.

يقوم بالدخول علي حسابه الخاص علي منصة مدرستي.

ثم يضغط علي أيقونة مايكروسوفت اوفيس ويستفيد من خدماتها وتطبيقاتها.

ثانيا: خطوات دخول المدارس الأهلية والعالمية.

يتأكد كل شخص من حسابه علي نظام نور ثم يختار أيقونة العودة للمدارس في المنصة.

يضغط تسجيل جديد ويحصل علي معلومات حسابه، ثم يدخل علي الموقع ويستفيد من خدماته.

يدعو وزير التعليم بالمشاركة لتعزيز الانتماء الوطني

قام وزير التعليم دكتور حمد بن آل الشيخ بتوجيه دعوة لجميع قطاعات التعليم في المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، حيث وضعت وزارة التعليم السعودي أنشطة وبرامج توضح من خلالها أهمية اليوم الوطني والاعتزاز به، كما حرصت الوزارة علي مشاركة الجميع في فاعليات تلك المناسبة مع أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك من خلال منصة مدرستي ومواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أهمية ذلك اليوم العظيم، وقامت أيضا الوزارة للإعلان عن انطلاق مسابقة اليوم الوطني 90 السعودي عبر الموقع الرسمي للوزارة للطلاب حتي يتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم ومدي انتمائهم وولائهم للوطن.

جداول الحصص التعليمية اليومية عبر قنوات عين التعليمية

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عبر موقع تويتر الرسمي لها عن جداول الدروس والحصص التعليمية علي قنوات عين التعليمية، فقنوات عين التعليمية هي قنوات تابعة لوزارة التعليم وتستخدم حاليا كبديل للمنصة التعليمية للتعليم عن بعد إلكترونيا، فإن قنوات عين التعليمية تقوم ببث دروس المناهج التعليمية لكافة المراحل التعليمية علي مدار اليوم ويتم إعادتها وفقا للجداول الموضوعة، حيث أن قنوات عين موجودة علي عربسات وترددها 12437 عمودي، كما أكد وزير التعليم السعودي علي مدي تفاعل الطلاب مع المعلمون بنسبة 92%، وقدم رسالة شكر لكل المعلمين الذين يتحدون الصعاب من أجل توصيل رسالتهم التعليمية للطلاب رغم ظروفهم الصحية الصعبة.

مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني عن بعد

قامت وزارة التعليم السعودية اليوم بإطلاق مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم عن بعد إلكترونيا، فتلك المسابقة الهدف منها تعزيز أو نشر ثقافة التعليم الإلكتروني عن بعد في المجتمع السعودي ومعرفة أهميته، وجعل المحتوي الرقمي به العديد من المواد التي تنقل التجارب المميزة، ونهدف أيضا إلي تشجيع وإظهار دور الأسرة وولي الأمر في المشاركة الاجتماعية، وتشمل هذه المسابقة ثلاث مجالات مجال تعليمي، ومجال الإعلام والتثقيف، ومجال التدريب.

منصة مدرستي الإلكترونية

قامت وزارة التعليم السعودية بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد وفقا للإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية، فمن تلك الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة أنشاء منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم جميع الطلاب سواء بنات أو أولاد عن بعد، فمنصة مدرستي التعليمية تشمل جميع المناهج لكافة المراحل في التعليم، وتتيح المنصة الإلكترونية مدرستي خدمات وأنشطة تعليمية عديدة يستفيد منها الطلاب والطالبات في العملية التعليمية مع الحفاظ علي سلامتهم، كما يوجد علي منصة مدرستي العديد من الأدوات التي تسهل عملية التعليم خلال الفصول الإلكترونية، وأيضا توفر المنصة واجبات واختبارات وساحة نقاش إلكترونية، وسوف نوضح خطوات التسجيل بالمنصة ليتمكن الطلاب من الاستفادة منها.

إحصائيات استخدام منصة مدرستي في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن إحصائيات الدخول واستخدام منصة مدرستي لإتمام التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ووجدوا أن الإحصائيات تدل علي مدي دعم قيادة التعليم في المملكة لأبنائها الطلاب والمعلمين لضمان استكمال التعليم للعام الدراسي الجديد عن بعد، وأكد وزير التعليم علي أهمية دور أولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم.

خطوات الحفاظ علي خصوصيتك عند استخدام مايكروسوفت تيمز

وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن آل الشيخ يبذل أقصي جهده في تقديم التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي وبأفضل الطرق التي تضمن سلامة الطلاب والحفاظ علي خصوصيتهم، وكما يقدم وزير التعليم أيضا خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده علي الدعم المستمر من أجل منظومة التعليم واستمرار مسيرتها في تعليم الطلاب في المملكة العربية السعودية، وخطوات الحفاظ علي الخصوصية تم توضيحها في النقاط التالية:

أولا عند حضور الدرس يجب علي كل طالب وطالبة المشاركة الصوتية والمرئية ولكن في مكان هادئ ويكون خالي من أي تفاصيل شخصية.

ثانيا يجب علي كل طالب عند أنتهاء الدرس يتأكد من غلق الميكروفون والكاميرا.

ثالثا توجد إمكانية عمل تمويه أو تغير الخلفية عند أستخدام الكاميرا في مايكروسوفت تيمز كالتالي: يضغط كل طالب أوطالبة علي علامة تحتوي علي ثلاث نفاط، ثم تظهر له قائمة يختار منها إظهار تأثيرات الشاشة، ثم يضغط علي أي خلفية متاحة في البرنامج.

خطوات التسجيل علي منصة مدرستي للتعليم عن بعد

فقد أطلقت وزارة التعليم السعودية المنصة الإلكترونية مدرستي لتعليم الطلاب والطالبات عن بعد ولها طرق عديدة للتسجيل، وذلك بعد أن أثبت نظام نور العام الماضي نجاحه بشكل كبير في تعليم الطلاب عن بعد، فتعليم الطلاب عن بعد بمنصة مدرستي الإلكترونية الهدف منه الحفاظ علي صحة الطلاب والطالبات وحمايتهم من تلك الجائحة المنتشرة، فتلك المنصة التعليمية مدرستي من الأنظمة المهمة التي أطلقتها الوزارة لتساعد الطلاب باستكمال دراستهم من خلالها بدون أي عوائق، وسنوضح خطوات التسجيل بمنصة مدرستي كالتالي:

يقوم كل طالب أو طالبة أو ولي أمر أو معلم بالدخول علي الموقع الرسمي منصة مدرستي الإلكترونية.

يضغط الطالب أو الطالبة علي أيقونة تسجل الدخول والتي توجد في أعلي الصفحة الرسمية.

واختيار طريقة التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة بالكامل من أسم المستخدم والرقم السري.

بعد التأكد من صحة البيانات نضغط علي أيقونة تسجيل.

رحلة الطالب والطالبة التعليمية علي منصة مدرستي الإلكترونية

يقوم كل طالب بالدخول علي المنصة التعليمية مدرستي. يستعد كل طالب لبداية اليوم الدراسي بالنشيد والتمارين الرياضية. يضغط علي أيقونة الجدول الدراسي ويستعد للحصة. يقوم كل الطلاب بحضور الحصة الافتراضية مع معلمه. يؤدي كل طالب سواء المهام أو الأنشطة الإلكترونية التي يسندها له المعلم. التفاعل كل طالب مع زميله ومع المعلم في أداء الأنشطة الإلكترونية. ثم الطلاب يحصلوا علي التغذية الراجعة من المعلم عن طريق المنصة والأدوات الخاصة بالتفاعل. يقوم كل طالب بأداء الاختيار التقويمي الخاص به.

فيديو يوضح طريقة التسجيل بالمنصة

كما أكدت وزارة التعليم أنها قامت بعمل برامج تدريبه لتأهيل كافة المعلمين والمشرفين وذلك من خلال مراكز التدريب التابعة للإدارات التعليمية ، وذلك لضمان وصول المعلومات لجميع الطلاب والطالبات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث ذكرت وزارة التعليم أنه قد بلغ عدد الأشخاص الذي يتم تدريبهم علي استخدام منصة مدرستي في الأسبوع الأول لهم حوالي 21 ألف قائد مدرسة و139 ألف معلم ومعلمة.