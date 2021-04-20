خطوات تسجيل الدخول في نظام نور برقم الهوية

أعلن نظام نور الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات أيضاََ بالمملكة العربية السعودية، وهذا يعد أمر ضروري بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفد-19) حيث أن يمكن من خلال نظام نور التعليمي تقديم الخدمات، وهذا من قبل التسجيل في نظام نور الإلكتروني، حيث أن يجب على المتقدم تسجيل الدخول على نظام نور الإلكتروني، وهذا لكي يتم تسهيل وتبسيط وتطوير الأمور من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الهامة من قبل نظام نور الإلكتروني، ولذلك سوف يتم الايضاح من خلال موقع ثقفني خطوات التسجيل في نظام نور الإلكتروني، ولذلك سوف نقوم بتوضيح رابط نظام نور الإلكتروني للتقديم مباشرةً، حيث أن سوف نعرض لكم جميع تسجيل الدخول في نظام نور برقم الهوية فقط.

خطوات تسجيل الدخول في نظام نور الإلكتروني:

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنظام نور الإلكتروني. ثم بعد ذلك يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. يجب بعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة. ثم يجب النقر على “تسجيل الدخول”.

رابط نظام نور التعليمي الإلكتروني :

أوضح نظام نور الإلكتروني عن تسجيل الدخول على نظام نور التعليمي عبر رقم الهوية فقط، الخاصة بالطلاب والطالبات أو أولياء الأمور للتلاميذ، أو معلمين والمعلمات، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنظام نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول في نظام نور برقم الهوية :

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنظام نور الإلكتروني. يجب بعد ذلك كتابة رقم الهوية ورمز التحقق إلكتروني. ثم بعد ذلك نقوم بالبحث عن طريق معايير البحث. يجب على المتقدم اختيار الإدارة التعليمية، واسم المدرسة الخاصة بالطالب، ثم الدراسي أيضاََ. ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على كلمة “بحث”. يجب على المتقدم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. ثم بعد ذلك الضغط على الرابط المرسل مباشرةً. ثم يجب إدخال كلمة المرور الجديدة الخاصة بالمستخدم. في النهاية يجب الضغط على كلمة ” تسجيل”.

ومن الجدير بالذكر أن قمنا بتوضيح خطوات تسجيل الدخول برقم الهوية في حالة نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم، ولذلك بعد أتباع كافة الخطوات سوف يقوم المستخدم الدخول على نظام نور الإلكتروني عبر رقم الهوية وهذا بدون اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.