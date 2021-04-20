نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول التمويل الشخصي بنك الراجحي قروض حتى 2 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الأفراد في الكثير من الأحيان إلى شراء العديد من المستلزمات الضرورية التي تطرأ عليهم فجأة لذا فإنهم يلجئون إلى حلول التمويل الشخصي بنك الراجحي والتي يقدمها البنك لمساعدة العملاء على الحصول على ما يرغبون فيه دون عناء، من خلال أفضل تمويل شخصي بل أن الأفراد أيضًا يستطيعون معرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه من خلال حاسبة التمويل الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حلول التمويل الشخصي بنك الراجحي.

حلول التمويل الشخصي بنك الراجحي

تتعدد حلول التمويل الشخصي بنك الراجحي حيث يعمل البنك على توفير العديد من منتجات التمويل الشخصي للعملاء والتي تتلخص في:

التمويل الشخصي وطني

يعد من أفضل الحلول التمويلية لبنك الراجحي حيث يمكن للعميل الحصول على التمويل خلال نصف ساعة فقط، ويتميز التمويل بكونه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفترات سداد تصل إلى ستون شهرًا.

شروط الحصول على التمويل الشخصي وطني

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا للموظفين عند سداد أخر قسط، وللمتقاعدين ألا يزيد العمر عن 70 عامًا.

يجب أن تكون جهة العمل معتمدة من قبل بنك الراجحي.

ألا يقل دخل المتقدم عن 2000 ريال للموظف، و1900 ريال للمتقاعد.

في حالة المقيمين الراغبين في الحصول على التمويل يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال.

تمويل وطني المرن

يمكن الحصول على هذا التمويل في حالة قرب ميعاد التقاعد للموظفين، ويمكن الحصول على التمويل بكل سهولة وبحد أدني 8000 ريال سعودي وقد يصل التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي، وتصل مدة السداد إلى 5 سنوات، ويتم السماح بجدولة التمويل في حالة الوصول إلى سن التقاعد، ويختلف هذا التمويل عن التمويل الشخصي وطني كونه يمنح العميل نسب مختلفة للأقساط أحدهما قبل التقاعد والأخر عند الوصول إلى سن التقاعد بالإضافة إلى منح فترة سماح لمدة شهر كامل لتحويل راتب التقاعد لبنك الراجحي.

التمويل بضمان العقار

من أفضل أنواع التمويل المتاحة من بنك الراجحي حيث يتم حساب قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه استنادًا إلى قيمة العقار المرهون، ويتاح هذا التمويل للسعوديين فقط، ويسمح لهم البنك إثبات الدخول الأخرى لدى العميل وبحد أقصى 50% من قيمة هذه الدخول.