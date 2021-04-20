رابط موقع جدارة للتوظيف بالوظائف الإدارية التعليمية “نساء ورجال” وزارة التعليم حساب نقاط جدارة

شهد اليوم عمليات بحث مُكثفة موقع جدارة للتوظيف بالوظائف الإدارية التعليمية وهي الوظائف الخاصة بوزارة التعليم السعودية للعام الحالي 1442، وذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن حاجة وزارة التعليم لشغل العديد من الوظائف الإدارية بها،هذا وقد تم إتاحة التقديم على الوظائف الإدارية التعليمية الشاغرة من خلال رابط موقع جدارة باسم المستخدم وكلمة المرور في منصة النفاذ الوطني الموحد، وهي المنصة التي بمكن من خلالها من خدمات موقع جدارة للتوظيف، هذا وتحظى عملية التسجيل والتقديم على الوظائف الإدارية التعليمية بتعاظم كبير، حيث تعتبر الوظائف التعليمية من الوظائف المُفضلة للنساء والرجال.

موقع جدارة للتوظيف بالوظائف الإدارية التعليمية 1442

وتجدر الإشارة إلى أن الفرصة متاحة حالياً لشغل هذه الوظائف للراغبين من الجنسين، وذلك للخريجين والخريجات من الجامعات حسب التخصصات المطلوبة، وسنستعرض من خلال هذا التقرير رابط موقع جدارة ومنصة مسار، والتي تعتبر منصة إلكترونية رقمية منوط بها إدارة تطوير الموارد البشرية بالمملكة، وذلك من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة و آمنة لإدارة وتنظيم الثروة البشرة، وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف لتحقيق التميز في الأداء الحكومي بالمملكة.

وظائف وزارة التعليم 1442 الإدارية الشاغرة والمتاحة



وظيفة سكرتير عام.

وظيفة مساعد مدير.

وظيفة مساعد خدمات.

وظيفة مراقب خدمات.

وظيفة كاتب.

وظيفة فني دعم.

وظيفة مدقق حسابات مساعد.

وظيفة مدقق شؤون الموظفين.

وظيفة محلل نظام.

شروط التسجيل والتقديم على الوظائف الإدارية التعليمية لوزارة التعليم

يشترط على المتقدم للتسجيل أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس معتمدة.

في حال الحصول على الشهادة الجامعية من خارج المملكة يجب معادلة المؤهل العلمي بالمملكة.

يجب على المتقدم ألا يكون شاغل لأي وظيفة حكومية وقت التسجيل.

يجب أن يتمتع الراغب في التسجيل والتقديم لشغل الوظائف الإدارة التعليمية بحسن السير والسلوك.

تجهيز البيانات والمستندات المطلوبة للوظيفة المقدم عليها.

إرفاق المستندات المطلوبة على رابط موقع جدارة للتوظيف.

الحصول علي الوظيفة الأكثر نقاط بالمقابلة الشخصية.

التقديم على جدارة الوظائف الإدارية لوزارة التعليم 1442

تسجيل الدخول إلى خدمة منظومة التوظيف ألإلكتروني (جدارة)

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي.

الضغط على تسجيل دخول.

في حال فقدان كلمة المرور يجب الضغط على أيقونة إعادة تعين كلمة المرور.

التسجيل الجديد للتقديم على الوظائف الإدارية التعليمية على منصة مسار

وفي حال التسجيل الجديد يتم الدخول على رابط تسجيل جديد.

إدخال الهوية الوطنية.

‘دخال تاريخ الميلاد.

اختيار الجنس.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة دخول.

ستفتح صفحة جديدة ستقوم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، والتي تتمثل في البيانات الصحية الخاصة بك، وبيانات العمل والخبرة، ورقم هاتف جوال، والمؤهل الدراسي الحاصل علية وغيرها من البيانات المطلوبة.

ثم تختار كلمة مرور.

بعد الانتهاء من تسجيلك كمستخدم جديد تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع التوظيف الإلكتروني (جدارة)، للتسجيل غلى الوظائف التعليمية الإدارية.

الدخول على الإعلان الخاص بتك الوظائف.

إدخال الرغبة المطلوبة بالضغط على كلمة (إضافة).

الضغط على علامة الموافقة والتعهد بالالتزام بخدمة وظائف جدارة الإدارية.

ثمَّ الضغط على “حفظ)”.

بذلك تكون قد قمت بالتسجيل الناجح على إعلان. الوظائف الإدارية التعليمية.

حساب المفاضلة وحساب نقاط جدارة للوظائف الإدارية التعليمية

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل والتقديم على وظائف وزارة التعليم الإدارية، وكذلك ماهية الوظائف المتاحة، وكذلك شروط التسجيل والتقديم، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.