تحديث حالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية وخطوات الاستعلام عن الطلبات

تحديث حالة الضمان الاجتماعي لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يكون ضرورة هامة لاستمرار الحصول على دعم الوزارة، حيث يتم إتاحة تحديث بيانات المستفيدين من الوزارة طوال العام في حال تم تغيير اية بيانات حالية للمواطنين، حيث تتشارك الوزارة قاعدة بيانات المستفيدين لديها مع بيانات الوزارات الأخرى وتتشف تغييرات حالة الضمان في حال لم يتم تحديثها بما قد يعرض المستفيد من الحرمان الجزئي أو الكلي من راتب الوزارة.

البرامج الخدمية في المملكة العربية السعودية

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تتيح الوزارة استقبال طلبات تسجيل الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

تتيح للمتقدمين متابعة طلبات الضمان الاجتماعي.

يتم استقبال تحديث بيانات المستفيدين والذي يكون جزء هام في استلام الرواتب.

تقوم باستقبال طلبات طلب تسجيل المساعدة المقطوعة.

تتيح تقديم على رواتب التأهيل الشامل.

الاستعلام عن حالة الضمان

تقوم وزارة الموارد البشرية بإتاحة الرابط الخاص بها على مدار الساعة طوال أيام العام للدخول والتسجيل والاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي، كما تتيح أرقام الاستعلام على الأرقام الأرضية للاستعلام على 19911، كما يتم طلب حالة الضمان للمستفيدين لتقديمه إلى الجهات الرسمية للتعرف على موقف المستفيد من الضمان للحصول على خدمات صحية أو تعليمية أو سكنية، ويتم صرف المكرمة الملكية للمستفيدين بالإضافة إلى الخدمات الأخرى للوزارة.

خطوات تحديث حالة الضمان الاجتماعي

تبدأ الخطوات بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم فتح الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة. يقوم المستخدم بفتح بوابة التنمية الاجتماعية. يتم فتح ايقونة حالة الضمان الاجتماعي. تفتح للمستخدم صفحة البيانات الشخصية. يتم تعديل ما يلزم من البيانات الشخصية، الاسم أو رقم التليفون أو العنوان أو الحالة الاجتماعية.

تقديم المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

قام السيد خادم الحرمين الشريفين المكرمة الملكية بإيداع مليار و900 مليون ريال سعودي في حسابات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ليتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، بينما تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديد مواعيد الصرف.