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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسطول الجديد بنك الراجحي .. مزايا ورابط التمويل الجديد من الراجحي في المقال التالي
يقدم بنك الراجحي تمويل الأسطول الجديد حتى تاريخ 15 يونيو 2021، ويعد هذا التمويل من أحد منتجات تمويل السيارات والمركبات، ويمكن للمنشآة الصغيرة أن تشتري مركبات من أجل أغراض شخصية أو أغراض تجارية عبر تمويل تأجيري من مصرف الراجحي، وبالنسبة لعقد التمويل فهو ينص على المبلغ الذي سيحصل عليه العميل، كما ينص على اتفاق الدفعات والأقساط، كما يشمل العقد بيانات تكلفة الحصول على التمويل والتكلفة المحددة للرسوم الإدارية.
مزايا تمويل الأسطول الجديد بنك الراجحي
- تبدأ مدة التمويل للمنشآت الصغيرة من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر
- يصل التمويل إلى حدود خمسة مليون ريال سعودي
- يتم تقسيط التمويل، حيث يمكن سداد التمويل على أقساط شهرية متساوية
- يقدم بنك الراجحي دفعة مقدمة تبدأ من 5%
- تغطية تأمينية.
طريقة التقديم على قرض الأسطول
- في بداية يلزم الدخول إلى مصرف الراجحي وبعدها الدخول إلى خدمة التمويل
- الآن نجد أمامنا عدة تمويلات ومنها تمويل الأسطول
- نضغط عليه ستخرج لنا صفحة التمويل لتعرفنا على المزايا وعلى الشروط سنجد ضمن الخيارات طريقة التقديم
- وهي أما زيارة أحد فروع المصرف أو التواصل معنا على الرقم الموحد للمنشآت الصغيرة وخدمات نقاط البيع 920018799 أو أن تقدم طلبك بشكل فوري نختار الطريقة وهي تقدم بطلبك الآن اضغط عليها
- سينتقل إلى صفحة أخرى من أجل طلب المنتج
- نقوم بملء البيانات اللازمة مثل اسم المنشآة والسجل التجاري أو ما يسمى الرخصة وورقم الهاتف والهاتف الأرضي أو الثابت والوقت المفضل من أجل الاتصال بنا حسب التوقيت السعودي المحلي ونضع البريد الإلكتروني
- بعد أن ننتهي من جميع المعلومات نضغط على موافق وأنا لست روبوت ونرسل الطلب ويمكننا متابعة الحالة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بنا الذي وضعناه في بيانات طلب المنتج.
متى يتم إقرار مبلغ السداد الشهري
يتم الإقرار في العقد بين المنشآة والبنك والمنشآة ملزومة بأن تسدد الاستحقاق في مواعيدها المحددة، كما يجب أن تقوم بضمان العقد وتوضح فيه قيمة الأجر الأصلي أو قيمة حق التملك بشكل منفصل، ونريد أن نذكر أن تمويل السيارات الجديد يمكن أن تستعمله لأغراض شخصية أو تجارية أي أنه يمكنك أن تتاجر بالسيارات أو أن تستخدمها لمنشأتك الخاصة وهذا المقصود بالستخدام الشخصي والتجاري.
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