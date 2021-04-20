تمويل الأسطول الجديد بنك الراجحي .. مزايا ورابط التمويل الجديد من الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويل الأسطول الجديد حتى تاريخ 15 يونيو 2021، ويعد هذا التمويل من أحد منتجات تمويل السيارات والمركبات، ويمكن للمنشآة الصغيرة أن تشتري مركبات من أجل أغراض شخصية أو أغراض تجارية عبر تمويل تأجيري من مصرف الراجحي، وبالنسبة لعقد التمويل فهو ينص على المبلغ الذي سيحصل عليه العميل، كما ينص على اتفاق الدفعات والأقساط، كما يشمل العقد بيانات تكلفة الحصول على التمويل والتكلفة المحددة للرسوم الإدارية.

مزايا تمويل الأسطول الجديد بنك الراجحي

تبدأ مدة التمويل للمنشآت الصغيرة من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر

من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر يصل التمويل إلى حدود خمسة مليون ريال سعودي

يتم تقسيط التمويل، حيث يمكن سداد التمويل على أقساط شهرية متساوية

يقدم بنك الراجحي دفعة مقدمة تبدأ من 5%

تغطية تأمينية.

طريقة التقديم على قرض الأسطول

في بداية يلزم الدخول إلى مصرف الراجحي وبعدها الدخول إلى خدمة التمويل

وبعدها الدخول إلى خدمة التمويل الآن نجد أمامنا عدة تمويلات ومنها تمويل الأسطول

نضغط عليه ستخرج لنا صفحة التمويل لتعرفنا على المزايا وعلى الشروط سنجد ضمن الخيارات طريقة التقديم

وهي أما زيارة أحد فروع المصرف أو التواصل معنا على الرقم الموحد للمنشآت الصغيرة وخدمات نقاط البيع 920018799 أو أن تقدم طلبك بشكل فوري نختار الطريقة وهي تقدم بطلبك الآن اضغط عليها

سينتقل إلى صفحة أخرى من أجل طلب المنتج

نقوم بملء البيانات اللازمة مثل اسم المنشآة والسجل التجاري أو ما يسمى الرخصة وورقم الهاتف والهاتف الأرضي أو الثابت والوقت المفضل من أجل الاتصال بنا حسب التوقيت السعودي المحلي ونضع البريد الإلكتروني

بعد أن ننتهي من جميع المعلومات نضغط على موافق وأنا لست روبوت ونرسل الطلب ويمكننا متابعة الحالة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بنا الذي وضعناه في بيانات طلب المنتج.

متى يتم إقرار مبلغ السداد الشهري

يتم الإقرار في العقد بين المنشآة والبنك والمنشآة ملزومة بأن تسدد الاستحقاق في مواعيدها المحددة، كما يجب أن تقوم بضمان العقد وتوضح فيه قيمة الأجر الأصلي أو قيمة حق التملك بشكل منفصل، ونريد أن نذكر أن تمويل السيارات الجديد يمكن أن تستعمله لأغراض شخصية أو تجارية أي أنه يمكنك أن تتاجر بالسيارات أو أن تستخدمها لمنشأتك الخاصة وهذا المقصود بالستخدام الشخصي والتجاري.