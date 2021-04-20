خطوات تقديم طلب الضمان الاجتماعي والاستعلام عن حالة الضمان عبر hrsd.gov.sa

تقديم طلب الضمان الاجتماعي للحصول على معاش شهري كبدل تعطل أو الاستعلام عن مساعدات مكسورة أو طلب معاش لاستكمال الراتب الشهري الذي لا يكفي الفرد، وذلك وفق آلية خاصة وعدد من الشروط التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها لضمان أن يكون المستفيدين من الراتب الشهري يستحقوا الحصول عليه، كما تتيح وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي وذلك في وثائق رسمية يتم تقديمها للجهات الحكومية لبيان حالة الضمان للحصول على مميزات خاصة تعليمية أو صحية او سكنية أو خدمية.

المؤسسات الخدمية في المملكة العربية السعودية

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمواطن السعودي الفقير والتي تهدف إلى النهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للفرد السعودي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمتضررين من خطط الإصلاح الاقتصادي بالمملكة، رؤية 2030، وقد تم توكيل أمر خدمات المواطن المعيشية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقوم بالأعمال التالية:

استقبال طلبات الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن راتب الضمان أو المساعدات المكسورة ومعرفة مسار الطلب.

تتيح خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي ليتم تقديمه للجهات الحكومية.

تقديم طلبات المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة.

تسجيل طلبات رواتب التأهيل الشامل للمعاقين والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الذين ليس لهم معيل.

تقديم طلب الضمان الاجتماعي على hrsd.gov.sa

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة تقديم طلب الحصول على راتب الضمان الاجتماعي للذين تنطبق عليهم شروط الوزارة والتي من أهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وان يكون الراتب الشهري للفرد لا يزيد عن 2600 ريال سعودي وللأسرة 3000 ريال، أن يكون مقيما بشكل كامل بالمملكة وغير معتاد السفر لأكثر من ثلاثة أشهر خارج المملكة، وألا يكون من أصحاب الأملاك العقارية أو الحيازات الزراعية ولا يكون من أرباب السجون أو دور الرعاية الاجتماعية، ويتم تقديم طلب الحصول على راتب الضمان بالخطوات التالية: