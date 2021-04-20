تمويل بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب وشروط ميسرة لجميع العملاء

تمويل بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة الوطنية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وذلك بعد توافر جميع الشروط التي تحددها الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة لاستكمال الطلب ، وتعتبر الشركة الوطنية من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة والتي قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وتسهيلات عديدة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً.

تمويل بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب من الشركة الوطنية

تعتبر الشركة الوطنية من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة والتي تقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية التي تلبي الاحتياجات المالية لقطاع الأفراد والشركات أيضاً وقد قامت الشركة بتقديم قرض شخصي بإيداع نقدي فوري وبدون تحويل الدخل الشهري للأفراد داخل المملكة العربية السعودية بخيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تتناسب مع الإلتزامات المالية للعميل وتلائم مع الراتب الشهرى للعميل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات القرض الشخصي المتاح لدي الشركة الوطنية .

تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. توفر الشركة الوطنية المنتج بهامش ربح تنافسي. يمكن للمتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل بأقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات. تتيح الشركة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهرى للعميل. سيولة نقدية فورية يمكن أن يحصل عليها العميل عند التقدم بطلب الحصول على تمويل الشركة الوطنية. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب وإيداع نقدي فوري من الشركة الوطنية للتمويل.

كيفية التقديم على طلب تمويل الشركة الوطنية

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول تمويل بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة الوطنية التقديم على الطلب من خلال تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة الوطنية للتمويل.

كما يمكن أيضاً التقديم على طلب المنتج من خلال زيارة فرع الشركة المتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من تمويل الشركة الوطنية الفوري بدون تحويل الراتب