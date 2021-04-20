ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي

بلادي – الرياض :
أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ.
وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.
وأشار ولي العهد إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدًا أن الصين ستكون شريكا رئيسيا للمبادرة.
من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدولي.
كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.
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