استشاري يوضح أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. وهذا أكثر ما يقلق بعد تجاوز حاجز الـ1000

بلادي – الرياض :

علّق استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، على ارتفاع أعداد إصابات كورونا اليومية، مطالبًا باتخاذ إجراءات مشددة في المملكة.

وأوضح خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن أكثر ما يقلق هو تنوع الفئات العمرية المصابة، مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا في أعداد المصابين من الفئات العمرية الصغيرة، وبالأخص الذين يعانون من السمنة.

وأشار إلى أن سبب ارتفاع عدد الحالات اليومية هو التجمعات، كما أكد أنها تفسر أيضًا ارتفاع أعداد المصابين من النساء، مشددًا على ضرورة التهوية الجيدة في المنازل وأماكن التجمعات.