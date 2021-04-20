حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز سماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في حفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في أبها.