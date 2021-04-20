سكان المملكة أنفقوا 8.2 مليار ريال في أسبوع.. منها 1.7 مليار على الأطعمة والمشروبات

بلادي – الرياض :
أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا من 11 إلى 17 أبريل 2021، كما أظهر تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت بواسطة نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 8.2 مليار ريال من خلال 81 مليون عملية، بانخفاض في قيمة العمليات بلغ 15%.
وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.7 مليار ريال، يليها إنفاقات أخرى بقيمة 1.3 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق 760 مليون ريال في المركز الثالث، ليتراجع مركزًا عن ترتيبه في الأسبوع الماضي، يليه الملابس والأحذية بإنفاق 693 مليون ريال، ثم السلع والخدمات المتنوعة بإنفاق بلغ 692 مليون ريال.
وجاء الإنفاق على الصحة في المركز السادس حيث بلغ أكثر من 570 مليون ريال، يليه محطات الوقود بـ420 مليون ريال، ثم النقل بأكثر من 410 مليارات ريال.
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